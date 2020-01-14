Akşener: "(Kanal İstanbul) Milletimizi böyle bir yükün altına atmaya kimsenin hakkı yok"
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Akşener: "(Kanal İstanbul) Milletimizi böyle bir yükün altına atmaya kimsenin hakkı yok"

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

14.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:44
Akşener:

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

İYİ Parti Genel Başkanı 'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Akşener: "(Kanal İstanbul) Milletimizi böyle bir yükün altına atmaya kimsenin hakkı yok"
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