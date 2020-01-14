Akşener: "(Kanal İstanbul) Milletimizi böyle bir yükün altına atmaya kimsenin hakkı yok"
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
14.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:44
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (3)
Kaynak: AA