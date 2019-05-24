Akşener: Biz gerekçeli kararda, gerekçe bulamadık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına ilişkin, "Biz gerekçeli kararda, gerekçe bulamadık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti milletvekilleri ve delegelerle birlikte iftar programına katıldı. Meral Akşener program öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, bir gazetecinin, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararını sorması üzerine, "Biz gerekçeli kararda, gerekçe bulamadık. Bir gerekçeye rastlasaydık iyi olurdu ama maalesef göremedik" diye cevap verdi.

'İTİRAZ ŞERHLERİNİN İÇİNDE OY ÇALINMASINA YÖNELİK TEK KELİME YOK'

Akşener, muhalefet şerhlerinin özellikle YSK Başkanı Sadi Güven'in gerekçesinin hatırlatılması üzerine, "Onları dikkatle okuduğumuz zaman temel şey neydi; oy çalındı. Peki YSK'nın talimatla bu işi yapmış olan onaylayan hakimlerinin gerekçesinde de itiraz şerhlerinin içinde de oy çalınmasına yönelik tek kelime yok. Yani net bir şekilde ortaya çıkan gerekçe şudur ki, oy moy çalınmamış yani kaybedebileceklerini düşünmemişler. Onun getirdiği hızlı bir talimatla seçim tekrarı sonucu bu" diye konuştu.

Kaynak: DHA