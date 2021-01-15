Akseki'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
15.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:07
Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekiplerince trafik denetimi yapıldı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekiplerince trafik denetimi yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktası oluşturarak, emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan, hız ihlali yapan sürücüleri denetledi.
Kontrollerde kurallara uymayan 4 araca 3 bin 300 lira para cezası uygulandı, bir araç trafikten men edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu