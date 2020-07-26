AKSARAY 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücünün hırsızlık olayına karıştığı ortayı çıktı 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücünün hırsızlık olayına karıştığı ortayı çıktıAKSARAY'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan ve yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalanan sürücü Abit K.'nin (18) ehlityetsiz olduğu ortaya çıktı.

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücünün hırsızlık olayına karıştığı ortayı çıktı

AKSARAY'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan ve yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalanan sürücü Abit K.'nin (18) ehlityetsiz olduğu ortaya çıktı. Polis, yaptığı incelemede Abit K. ve yanında bulunan 3 arkadaşının Hatay'da karıştıkları hırsızlık olayının ardından İstanbul'a kaçmak üzere oldukları belirledi. Abit K. ve 3 arkadaşı gözaltına alınırken, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, ehliyetsiz araç kullanma, polisin ikazlarına uymama, kırmızı ışık ihlali' suçlarından 5 bin 700 lira para cezası uygulandı. Olay, saat 09.30 sıralarında Büyük Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. Rutin yol kontrol uygulaması yapan polisler, arkasında plaka olmayan 34 ADC 143 plakalı otomobilden şüphelenip durdurmak istedi. Sürücüsü Abit K. ise 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan sürücü Abit K., Aksaray- Ankara Karayolu Nevşehir kavşağında önlem alıp kendisini durdurmak isteyen polislerin üzerine aracını sürerek kaçmaya devam etti. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonucu otomobil durduruldu. Polis, sürücü Abit K. ile yanındaki arkadaşları Metin B. (18), Dildar Ç.(17) ve İsmail G.'yi (19) gözaltına aldı. Yapılan incelemede sürücü Abit K.'nin ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Araştırmasını derinleştiren polis Abit K. ve arkadaşlarının, Hatay'da bir hırsızlık suçuna karışıp İstanbul'a kaçmak üzere oldukları belirlendi. Kovalamaca sırasında da araçtan bir cisim attıklarının belirlenmesi üzerine polis atılan cismi bulmak için çalışma başlattı. Abit K.'ye 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, ehliyetsiz araç kullanma, polisin ikazlarına uymama, kırmızı ışık ihlali' suçlarından 5 bin 700 lira para cezası uygulandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, gazetecilerin 'Neden kaçtınız' sorusuna 'Ehliyet yoktu, kafamız da güzeldi' diye cevap verdi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA