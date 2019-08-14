Aksaray'da otomobil devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

Aksaray'da otomobil devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

14.08.2019 08:49
Aksaray'da otomobil devrildi: 3 ölü, 4 yaralı

Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Veysel Akgün yönetimindeki 09 TM 389 plakalı otomobil Aksaray-Konya karayolu 30. kilometresinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Bedia Akgün (74), Menşure Akgün (27), Hüseyin Ali Akgün (4) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Abdülkadir Akgün, Eşref Akgün, İbrahim Ayaz Akgün sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Aksaray'da otomobil devrildi: 3 ölü, 4 yaralı
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