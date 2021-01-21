Aksaray'da elektronik eşya ve bisiklet çaldığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Aksaray'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile bisiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile bisiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ev ve iş yerlerinden elektronik eşya ile bisiklet hırsızlıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından hırsızlık şüphelilerinin K.A. (20), A.Ö. (33) ve H.A.S. (37) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıları kent merkezinde bir eve girmek üzereyken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut