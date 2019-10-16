16.10.2019 16:24

Aksaray Belediyesi Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamlı destek

AKSARAY - Aksaray'da Belediye Başkanı Evren Dinçer başkanlığında olağanüstü toplanan Aksaray Belediyesi Meclisi asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatına destek verdi.

Aksaray Belediye Meclis Üyeleri Barış Pınarı Harekatı'nın 8. gününde olağanüstü olarak toplandı. Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amaçlı toplanan belediye meclis üyeleri harekat kapsamında her türlü devletin ve ordunun yanında olduklarını belirterek desteklerini sundu.

Toplantıda konuşan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 30 yıldır gelen bir mücadele içerisinde olunduğunu belirterek, "30 yıldır süre gelen bir mücadele içindeyiz. Bu mücadele artık ülke sınırlarımızın dışında diğer ülkelerin sınırları içerisinde cereyan eder bir duruma geldi. Dünya konjektörü bunu gerektiriyor. Kıtalar ötesinden gelen diğer ülkeler bizim yanı başımızda istediği gibi operasyon yaparken bizim sınırımızda komşumuz olan ve bizden doğrudan teması olup binlerce Suriyeliyi mülteci barındıran bir ülke olarak bizimde doğal hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda bizde ordumuz bir sefere çıktı, Allah'ın izni ile buradan muzaffer şekilde ayrılacak. Ama önemli olan zayiatın az olması. Kısa zamanda bunu bitirmemiz. Buradan tüm asker ailelerine biz sabırlar diliyoruz, askerlerimize bu mücadelede başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Dualarımız onlarla beraber. Bugün de bu temsili olarak topladık, bu desteğimizi de göstermek istedik. Buradan tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz. Duygulu günler yaşıyoruz milletçe. Hep birlikte bir arada olduğumuzu hep birlikte dünyaya göstermiş olduk. Biz hep birlikte Türkiye'yiz diyoruz. Parti ayrımı gözetmeksizin, etnik gurup, etnik ayrım gözetmeksizin, din ayrımı gözetmeksizin hep birlikte Türkiyeli olduğumuzu bir kez daha vurguladık. Tüm dünyaya da bunu göstermiş bulunmaktayız. Bizde Aksaray olarak ordumuzun, milletimizin yanındayız" dedi.

Konuşmaların ardından belediye meclis üyeleri de söz alarak desteklerini sundular. Başkan Evren Dinçer ve belediye meclis üyeleri asker selamı vererek destek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: İHA