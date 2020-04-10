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Dijital Dönüşüm, Ekonomi

AKO Grup, pandemi sürecinde iş sürekliliğini dijital dönüşümle sağlıyor

AKO Grup, üretim faaliyetlerini çalışanlarının sağlık ve güvenliği için alınan ilave önlemlerle sürdürüyor.

10.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:44
AKO Grup, pandemi sürecinde iş sürekliliğini dijital dönüşümle sağlıyor

AKO Grup, üretim faaliyetlerini çalışanlarının sağlık ve güvenliği için alınan ilave önlemlerle sürdürüyor.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, küresel COVID-19 pandemisiyle mücadele edilen şu günlerde, toplum sağlığının korunması ve ekonomi için üretim ve sanayi çarklarının dönmeye devam etmesi büyük önem taşıyor. Sorumlu şirketler, üretim faaliyetlerini sürdürürken, çalışan sağlığı için gerekli önlemleri en üst düzeyde uyguluyor. Üretim tesislerinde alınan önlemler kadar, tüm ortamlarda sosyal mesafenin korunması için toplu halde çalışan kişi sayısının azaltılması da önem taşıyor. Bu noktada üretimde ve diğer organizasyonel ortamlarda dijital dönüşüm ve otomasyon önemli rol oynuyor.

AKO Grup, PETLAS, AKO Akü ve AKOJANT markalarıyla tarım, sağlık, savunma, üretim ve lojistik gibi hareketliliğin zorunlu olduğu kilit sektörler için kilit özelliğe sahip ürünler üretiyor. Fabrikalarında üretimi çalışan sağlığı ve güvenliği için alınan ilave önlemlerle sürdüren AKO Grup, dijital altyapısıyla üretim dışı faaliyetlerin uzaktan çalışmayla devamına olanak sağlıyor.

Ulusal ve uluslararası pazarda büyümesine paralel yürüttüğü dijital dönüşüm stratejileri ve özel CRM ve ERP uygulamaları, üretimin yanı sıra, Ar-Ge, ihracat, stok takip ve satış çalışmalarının hız kesmeden sürmesini mümkün kılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, dijital dönüşümün, birçok ulusal ve uluslararası firmanın gündeminde yer aldığını; bunu gerçek anlamda özümseyip uygulamaya koyan işletmelerin pandemi sürecinde çalışma düzenlerinde aksama yaşamadıklarını, ya da aksamanın minimum düzeyde kaldığını ifade ederek, "COVID-19'un ortaya koyduğu benzeri görülmedik tehdit karşısında, temel önceliğimiz çalışanlarımız ve onların yakınlarından başlayarak insan sağlığının korunması yolunda gerekli önlemleri almak ve devamında da ülkemiz ekonomisine katkılarımızı sürdürmektir. Üretim tesislerimizde alınan önlemlerin yanı sıra, dijital dönüşüm de çalışan sağlığı ve iş sürekliliğinin birlikte korunmasına olanak sağlıyor. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla AKO Grup bünyesinde, başta PETLAS fabrikamız ve diğer tüm üretim tesislerimizde dijital altyapıyı uzun yıllardır yaygınlaştırmış durumdayız.

Yakın zamanda kurulan AKO Akü fabrikamızda ise üretim, Endüstri 4.0 altyapısıyla tam otomasyonla gerçekleşiyor. Bu tür üretim platformlarında çalışanların güvenli mesafesi üretimi etkilemeden kolaylıkla sağlanabiliyor. Biz yine de tüm işletmelerimizde ilave tedbirleri yürürlüğe koyduk. Üretim alanlarındaki sosyal temasın azaltılması için direktifler yayınladık. Birimler arası geçişleri sınırladık. Dışarıdan ziyaretçi alımlarını durdurduk. Girişlerde termal kameralarla ateş ölçümünü başlattık. Yemek ve oturma düzenlerini değiştirdik. Servis araç sayılarımızı artırarak çalışanlarımızı güvenle evlerine taşıdık. Dijital alt yapımız, üretim dışı faaliyetlerin uzaktan çalışma sistemi ile sürmesine olanak sağlıyor. Ofis çalışanlarımızı uzaktan çalışma düzenine geçirdik. Tüm bu faaliyetlerle sağlık ve güvenliğimizi riske atmadan üretim ve satış organizasyonumuzu işler halde tutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, AKO Grup işletmelerinde erken dönemde sağlanan dijital dönüşümle, Ar-Ge, üretim, stok takip ve satış aşamalarının tümünde kendilerine özel CRM ve ERP yazılımlarıyla hız ve güvenirliği artırdıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Büyük sanayi yatırımcılarının iş gücünün değerini bilerek teknolojinin olanaklarını en ideal şekilde kullanması, kriz dönemlerinde ayakta kalmak için kilit önem taşıyor. Dijitalleşme süreçlerini ve teknolojik altyapılarını tamamlamış işletmelerin önümüzdeki süreçte iş süreçlerini yeniden şekillendirmeleri ve uzun vadeli değer ortaya koymaları daha kolay olacak. Sadece üretim alanındaki verimlilikten söz etmiyoruz, müşterilerin beklentilerini ölçüp değerlendirmeden, bunu ürüne adapte etmeye, satış operasyonlarının verimliliğinden satış sonrası hizmetlerle müşteri memnuniyeti yaratmaya kadar tüm aşamalar dijital dönüşüm stratejimiz içinde yer buluyor. Bu aşamaların her biri bir zincirin halkalarını oluşturuyor ve bu zincire şimdilerde yaşadığımız sıra dışı toplumsal önlemler altında üretimi sürdürmek de eklendi."

Kaynak: AA

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