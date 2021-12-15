Akkuyu Nükleer AŞ Mersin'de "Tedarikçi Semineri" düzenledi

Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin yaşam döngüsü boyunca Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasılaya tahmini katkısının yaklaşık 50 milyar dolar olacağını söyledi.

Sezemin, Mersin, Adana, Antalya, İstanbul ve Ankara'daki ticaret ve sanayi odalarının desteğiyle kentteki bir otelde düzenlenen "Tedarikçi Semineri"nde, Akkuyu NGS için tahsis edilen alanın 1023 hektar olduğunu belirtti.

Nükleer Düzenleme Kurumunun, dördüncü ünite inşaatı için lisans verilmesine ilişkin kararı onayladığını dile getiren Sezemin, şöyle konuştu:

"Lisans, dördüncü ünitenin reaktör ve türbin adalarının tüm tesislerinin inşaatına başlama imkanı tanımaktadır. Bu lisansın alınmasıyla dört üniteli nükleer güç santralimizin yapımına ilişkin lisans sürecini tamamlamış olduk. Böylece Nükleer Düzenleme Kurumundan Türk meslektaşlarımızın katılımıyla projemizin güvenliğini, tam ölçekli çalışmasını, geçerliliğini ve benzersizliğini teyit etmiş olduk. Artık dört güç ünitesinin tamamında çalışmaya başlamaya hazırız. Gelecek yılın başında dördüncü ünitenin nükleer adasının binaları için temel plakasının yapımına başlayacağız."

Sezemin, Akkuyu NGS'de üretilecek elektriğin, Türkiye enerji sistemindeki altı trafo merkezine iletileceğini ifade ederek, "Akkuyu NGS'nin toplam uzunluğu 1000 kilometreyi aşan yüksek gerilim enerji hatlarının inşaatı devam ediyor. Akkuyu NGS-Mersin hattındaki enerji nakil hattının direkleri de kuruldu." dedi.

Projenin toplam maliyeti 20 milyar dolar

Santral projesinin toplam maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar olduğu bilgisini veren Sezemin, "Projenin, nükleer güç santralinin tüm yaşam döngüsü boyunca Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasılaya tahmini katkısı yaklaşık 50 milyar dolar olacaktır. Altyapı, istihdam yaratılması ve bölgenin 30 bin kişiye kadar olan nüfusunun büyümesi için koşullar sağlayacaktır. Akkuyu Nükleer AŞ, Rosatom ile projenin Türkiye'deki potansiyel tedarikçileri olan şirketlerin temsilcileri için düzenli olarak seminerler düzenlemektedir. 500'den fazla Türk firmasının temsilcileri şimdiden potansiyel proje tedarikçileri için seminerlere katıldı." dedi.

Sezemin, projede yerelleştirme seviyesini artırmak için de yoğun çaba gösterildiğini belirterek, "Akkuyu NGS projesinde toplam yerelleştirme potansiyeli 5,9 milyar dolardır. Mevcut tahminlere göre de yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarındaki siparişler şimdiden sözleşmeye bağlandı. Sözleşmeler imzalanma aşamasında." ifadelerini kullandı.

"Proje, bölgedeki ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor"

Rus direktör Sezemin, Akkuyu NGS sayesinde yeni bir sanayi sektörünün oluştuğuna dikkati çekerek, "Türkiye, enerji sisteminin istikrarı için ek destek ve güvenilir baz yük kaynağı elde etmekte, nükleer enerjide yetkinliklerin geliştirilmesi ve ardından üreticilerinin uluslararası pazarlara girişi için bir temel oluşturulmaktadır. Proje, bölgedeki ekonomik büyümeye, altyapının geliştirilmesine, yerel üretime, bilim ve eğitime katkıda bulunuyor." diye konuştu.

Projede yaklaşık 400 Türk ve Rus şirketinin yer aldığına dikkati çeken Sezemin, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Akkuyu NGS sahası, bölgenin en büyük işverenidir. Sahada her gün yaklaşık 13 bin kişi çalışmaktadır. 4 güç ünitesinin tamamının işletme aşamasında santralde yaklaşık 4 bin kişi çalışacaktır. Akkuyu NGS projesinin uygulanması, Mersin'de altyapının ve yerel üretimin gelişmesine de büyük katkı sunmaktadır. Proje, konut inşaatının büyümesine katkıda bulunacak, hizmet sektörünün gelişimini teşvik edecek ve bölgede yeni okulların, kültür kurumlarının, sağlık merkezlerinin ve spor tesislerinin ortaya çıkması için koşullar yaratacaktır."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslarası Projeler Genel Müdürlüğü Nükleer Altyapı Geliştirme Dairesi Başkanı Salih Sarı da kesintisiz enerji sağlayacak Akkuyu NGS'nin devreye girmesiyle yılda 35 milyon ton karbondioksit salımının engelleneceğini bildirdi.

Rosatom Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Aleksander Voronkov'un moderatörlüğünü üstlendiği seminerde, Mersin Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi Bölüm Başkanı ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökhan Arslan, Akkuyu Nükleer AŞ Yerelleştirme Lideri Azat Odekov ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Darıcı konuşma yaptı.