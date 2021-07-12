Akköy çocukları şenlikte gönüllerince eğlendi
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Akköy çocukları şenlikte gönüllerince eğlendi

Akköy çocukları şenlikte gönüllerince eğlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi 'Köyde Şenlik Var' etkinliklerine devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi 'Köyde Şenlik Var' etkinliklerine devam ediyor.

Bismil İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Köyde Şenlik Var' etkinliğin bu haftaki adresi Akköy Mahallesi oldu. Etkinliğe katılan Başkan Türkmen, çocuklarla birlikte oyunlara eşlik ederek onların sevinçlerine ortak olurken büyüklerinde görüş ve sorunlarını dinledi. Etkinliğe, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol ve Başkan Türkmen'in eşi Pınar Türkmen, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. Akköy meydanında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen etkinliğe köydeki çocuklar ile birlikte büyükler de yoğun ilgi gösterdi.

"Sosyal belediyecilikte büyük projelere imza atıyoruz"

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte "Köyde Şenlik Var" etkinliklerin başladığını belirten Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen rutin belediye hizmetleri dışında sosyal belediyecilikte de büyük projelere imza atıklarını aktardı. Başkan Türkmen, "Pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntıları ve stresi, kültür müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu 'Köyde Şenlik Var' etkinlikleriyle bir nebze de olsa bertaraf edeceğiz. Şenlik kapsamında, çocuk oyunu, tiyatro, yarışmalar, palyaço gösterileri, animasyon gösterileri, şişme oyun parkları, dart oyunu ve daha birçok oyunlar ve açık hava sinemalarının da yer aldığı yaz şenlikleri programımızda inşallah vatandaşlarımız keyifli ve eğlenceli vakit geçirecekler" dedi.

Daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Türkmen, köy sakinleri ile belediye çalışmaları ve köyde yapılması gereken çalışmalar hakkında konuşuldu.

"Eskiden belediye başkanları evlerimizi ziyaret edip oturmaları hayaldi"

Daha sonra vatandaşların daveti üzerine evleri ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Başkan Türkmen'e teşekkür eden mahalle sakinleri, ise "Başkan Türkmen'in bizleri kırmayıp misafirimiz olduğundan dolayı dolayı teşekkür ediyoruz. Eskiden belediye başkanları evlerimizi ziyaret edip oturmaları hayaldi, şimdi ise başkanımız vatandaşın arasında, yer sofrasında oturuyor, hayallerimizi gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Akköy çocukları şenlikte gönüllerince eğlendi
Akköy çocukları şenlikte gönüllerince eğlendi
Akköy çocukları şenlikte gönüllerince eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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