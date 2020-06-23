Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
23.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:20

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, esasa ilişkin savunma yapan eski binbaşı Kenan Comart, olay tarihinde İzmir 2. Ana Jet Üs Komutanlığı 125. Eğitim Filo Komutanlığı'nda harekat subayı olarak görev yaptığını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı gün saat 11.00 civarında İstanbul Hava Harp Okulu'nda albay Murat Karakuş ile görüştüğünü ancak bunun bir darbe planlama toplantısı olmadığını ileri süren Comart, Karakuş'un Terörle Mücadele Harekatı (TMH) olacağından bahsettiğini, kendisine de Yalova Meydan Komutanlığına gitmesini emrettiğini savundu. Karakuş'un kendisine TMH kapsamında generallerin emniyetini alma görevini verdiğini belirten Comart, savunmasına söyle devam etti:

"Albay Murat Karakuş, gizli bir emir olduğunu, komutanların ve generallerin emniyeti için 2 adet Cougar helikopterin Konya'dan Yalova'ya geleceğini söyledi. Yazılı emrin sonradan geleceğini ifade etti. Yalova'ya gittim, bekleyen helikopterin kol komutanı binbaşı Fatih Mehmet Özkan, bana iki numaralı helikopterde uçacağımı söyledi. Kalkış yaptık, ben öndeki helikopteri takip ettim. Verilen talimatlara uydum. Samandıra Meydanı'na indik. Komandolar bindi. Fenerbahçe Orduevi'ne geçtik. Bir süre bekledikten sonra Moda Deniz Kulübü'nün otoparkına indik. Önce Mehmet Fatih Özkan'ın bulunduğu lider helikopter indi. Komandoları bıraktı. Helikopterlerin telsiz sistemleri arızalı olduğu için dışarıyla telsiz temasım olmadı. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, helikoptere geldi. Komutanın elleri serbestti, yanında da korumaları vardı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmemiz emredildi. Komutanı bıraktık. Helikoptere yakıt ikmali yaptık. Ardından Hava Harp Okulu'na gittik. Sabaha kadar orada bekledik. Akıncı Üssü'ne gitmemiz emredildi. Saat 07.00 civarında Harp Okulunda kalan komutanları alıp Akıncı'ya uçtuk."

Akıncı Üssü'ne indikten sonra ağaçlık alanda beklediği sırada F4 savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını gördüğünü dile getiren Comart, "Atış yapacaklarını anladım. Bulunduğumuz yerden ayrılıp 143. Filo Komutanlığına gittim. Durumun yanlışlığına varır varmaz, jandarma ekiplerin yanına gidip teslim oldum." ifadelerini kullandı.

FETÖ üyesi olduğuna dair tanık beyanlarını reddeden Comart, beraatini istedi.

Tarlada yakalanmıştı

Comart, 16 Temmuz 2016 sabahı, Akıncı Üssü'nden sivil kıyafetleriyle kaçarken cephanelik bölgesine yakın bir tarlada jandarma ekiplerince yakalanmıştı. Comart ile birlikte sanıklar Abdülsamet Kara, Fatih Özcan ve Mehmet Fatih Özkan da tarlada gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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