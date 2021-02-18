Akhisarspor yine karışık
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Akhisarspor yine karışık

18.02.2021 14:08 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:12
Akhisarspor yine karışık

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçını kaybedince kendisini yine düşme hattında bulan Akhisarspor'da bu sezon başına kadar 3 yıl kulübün hukuk müşavirliğini yürüten Sezer Baylan'la yönetim dışından kulübü yöneten Evren Özbey ve kardeşleri arasında soğuk savaş yaşanıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçını kaybedince kendisini yine düşme hattında bulan Akhisarspor'da bu sezon başına kadar 3 yıl kulübün hukuk müşavirliğini yürüten Sezer Baylan'la yönetim dışından kulübü yöneten Evren Özbey ve kardeşleri arasında soğuk savaş yaşanıyor.

Baylan'ın sosyal medyada yaptığı eleştiriler sonrası açıklama yayınlayan Özbey yönetimi, kulübün kendisiyle hukuki hiçbir bağı kalmadığını savundu. Halen kulübün hukuki temsilcisi olduğunu belirten Baylan ise Özbey kardeşlere zehir zemberek ifadelerle yüklendi.

Baylan, menajerlik şirketleri bulunup daha önce Sakaryaspor'a da talip olan Özbey kardeşlerin kulübe ara transfer döneminde kendi oyuncularını aldıklarını, mevcut kadroda kendileriyle menajerlik anlaşması yapmayan futbolculara zorluk çıkardıklarını savundu. Özbey yönetiminin teknik direktör Mesut Dilsöz'e kendi oyuncularını oynatması konusunda baskı yapıp kadro tercihlerine müdahale ettiklerini iddia eden Baylan, ara transferde gidenlerin tek taraflı fesih yaparak ayrıldığını, bunun kulübün gelecekte başını ağrıtacağını belirtti.  

Ara transferde yapılan 27 takviyeye uzun süreli sözleşmeler imzalatıldığını dile getiren avukat Baylan, "Yönetimden borçlanma yetkisi aldılar. 48 tane sözleşmeli oyuncu var. Uzun süreli sözleşmeler imzalıyorlar. Bunların fesih şartları, tazminatları belli değil. Belki yeni gelen yönetim göndermek isteyecek. Yönetici olmamalarına rağmen kulübü yönetiyorlar ve gelecekte hiçbir sorumlulukları yok. Başkan kağıt üzerinde Harun Eryüksel. Nimetlerinden faydalanıyorlar ama külfetlerinden kulüp sorumlu. Camiada 110 kişi paraları yatırıp üyelik için beklerken sezon başında yalnız kendi üyeliklerini onaylattılar. Diğer üyeleri kabul etmediler" açıklamalarını yaptı.


- Akhisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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