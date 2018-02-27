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Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk Tribüne Gönderildi

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçının devre arasındaki yoğun itirazlarından dolayı tribüne gönderildi. Buruk ceza alırsa, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray'ı konuk eden Teleset Mobilya Akhisarspor'da Okan Buruk tribüne gönderildi.

İlk yarının sonunda hakem kararlarına yoğun bir şekilde itiraz eden Okan Buruk, devre arasında da bu itirazlarına devam etti.

YAŞAR KEMAL UĞURLU TRİBÜNE GÖNDERDİ

Hakem Yaşar Kelam Uğurlu, itirazlarından dolayı Okan Buruk'u tribüne gönderdi.

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarıyı tribünden takip etti.

FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI OLABİLİR

Tribüne gönderilen Okan Buruk, eğer PFDK'dan ceza alırsa hafta sonu Fenerbahçe - Akhisarspor maçında takımının başında olamayacak.

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YORUMLAR (1)

  • ÇAKAAAR ÇAKMAZ:
    Okan hikayeden atarlaniyor bizde yedik rakip kendi takımı olunca atarlanmak gerekiyor hiç inandırıcı değil Okan efendi
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