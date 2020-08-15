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Akhisarspor frene bastı

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlara başlamasına rağmen dış transferde henüz bir hamle yapmayan Akhisarspor, Futbol Federasyonu'nun kararını bekliyor.

Akhisarspor frene bastı
15.08.2020 11:16 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:00

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlara başlamasına rağmen dış transferde henüz bir hamle yapmayan Akhisarspor, Futbol Federasyonu'nun kararını bekliyor. Ligde geçen sezon Süper Lig'i son hafta ıskalayıp Play-Off'a da yarı finalde veda eden Akhisarspor, transferde TFF'ye yaptığı Süper Lig'e alınma başvurusuna göre karar verecek. Lige göre takım kuracaklarını belirten Başkan Fatih Karabulut, "Takımdan yalnız Erhan ve sözleşmeleri biten Ergin ile Muhammet Reis ayrıldı. Gitmek isteyenlere kapının açık olduğunu söyledik ancak oyuncularımız Akhisar'da mutlu. İç transferde sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

"Dış transferde Futbol Federasyonu'nun kararına göre adım atacağız" diyen Başkan Karabulut, "Bulunduğumuz lige göre takım kuracağız. O yüzden şimdilik bir hamle yapmıyoruz. TFF'nin bir an önce kararını açıklamasını bekliyoruz. Koronavirüs pandemisi yüzünden küme düşmeme varsa Play-Off oynayan takımları da Süper Lig'e almak zorundalar. Ligdeki Karagümrük, Kasımpaşa, Başakşehir gibi birçok takımın seyircisi bile yok. Akhisarspor gibi yıllarca Süper Lig'de yer almış istikrarlı bir kulüp ile kalabalık taraftar kitleleri olan Bursaspor ve Adana Demirspor gibi köklü spor kulüplerine haklı taleplerinde sırt çevireceklerini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.Akhisar, transfer yasağını sezon öncesi kaldıracak.


Kaynak: DHA

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