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Akhisarspor final yolunda temkinli

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük'le deplasmanda 3-3 berabere kalarak final için büyük avantaj yakalayan Akhisarspor, rövanşta temkinli oynayacak.

Akhisarspor final yolunda temkinli
24.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:07

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük'le deplasmanda 3-3 berabere kalarak final için büyük avantaj yakalayan Akhisarspor, rövanşta temkinli oynayacak. Öncelikle gol yememeyi hedefleyen Akigo, defans güvenliğini alıp atacağı gol veya gollerle finali sigortalamak istiyor. Her türlü galibiyet ve 0-0, 1-1, 2-2'lik beraberlikte Süper Lig'e dönüş hedefi için finalist olacak Akigo'da ilk maçta sakatlanan Vrsajevic forma giyemeyecek.

Akhisarspor'da Karagümrük maçının ardından teknik direktör Yılmaz Vural'ın, "Bu maç seyircisiz değildi" tepkisi üzerine rakip yönetimin yaptığı, "Karagümrük'te futbol oynanırken futbol topunu tanımayanlar, bugün devlet imkanlarıyla yapılan stadyumlara sahip olup, belediye parasıyla yaşayıp, bizleri beğenmez olmuşlar" açıklaması taraftarı kızdırdı. Karagümrük cephesine tepki gösteren yeşil-siyahlılar, takımlarının rakibe cevabı çarşamba günü sahada verdiğini, rövanşta da yine sahada cevap vereceklerini belirtti.


Kaynak: DHA

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