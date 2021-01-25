Akhisarspor Emirhan'la imzaladı

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 yenen Akhisarspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yasağı kaldırıp ara dönemde 13 futbolcu takviyesi yapan yeşil-siyahlılar, son olarak Sakaryaspor forması giyen Emirhan Civelek'le de sözleşme imzaladı. Defansta görev yapan oyuncu, Galatasaray altyapısından yetişip Hes Kablo Kayserispor'da da top koşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı