Akhisarspor Emirhan'la imzaladı
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Akhisarspor Emirhan'la imzaladı

25.01.2021 16:18 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:23
Akhisarspor Emirhan'la imzaladı

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 yenen Akhisarspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 yenen Akhisarspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yasağı kaldırıp ara dönemde 13 futbolcu takviyesi yapan yeşil-siyahlılar, son olarak Sakaryaspor forması giyen Emirhan Civelek'le de sözleşme imzaladı. Defansta görev yapan oyuncu, Galatasaray altyapısından yetişip Hes Kablo Kayserispor'da da top koşturdu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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