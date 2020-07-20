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Akdeniz'in ihracat şampiyonu AHKİB

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Covid-19 sonrası haziran ayı ile başlayan yeni normalde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 177 artış yakalayıp, 51,8 milyon dolar ihracat başarısı elde etti.

Akdeniz'in ihracat şampiyonu AHKİB
20.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:55

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Covid-19 sonrası haziran ayı ile başlayan yeni normalde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 177 artış yakalayıp, 51,8 milyon dolar ihracat başarısı elde etti. Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ne (AKİB) bağlı 8 sektör içinde haziran ayının şampiyonu olan AHKİB, bu dönemde en çok konfeksiyon ihraç ederken, en fazla dış satımı Hollanda'ya gerçekleştirdi.

AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, haziran ayı itibarıyla AKİB bölgesinde pandeminin etkilerinin minimum düzeye indiğini belirtip, 2020 yılının ilk yarısında yüzde 14 artışla 160,5 milyon dolarlık ihracat imza attıklarını vurguladı. Birliğin son 12 aylık dönemde yüzde 4 artışla 302,7 milyon dolarlık dış satıma ulaştığını kaydeden Başkan Gürkan Tekin, "Yeni normalde Çin'den uzaklaşan moda devleri Türkiye'ye en önemli tedarik merkezlerinden biri olma fırsatı sunuyor. Küresel pazarlarda rekabet gücümüzü artırarak sürdürülebilir kılmak için tasarım, markalaşma ve üretimde yapay zeka uygulamalarına yoğunlaşmalıyız" dedi.

"Sektör pozitif ayrımcılık istiyor"

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün daha fazla istihdam sağlaması ve ekonomiye kazandırdığı net döviz girdisinin artması için devlet desteklemelerinde pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini dile getiren Başkan Tekin, en azından 5'inci bölge kriterlerinin bu sektör için tüm yurt genelinde geçerli olmasının yatırımları ve ihracatı şahlandıracağını belirtti. Serbest bölgelerin de bu kapsam içine alınmasının elzem olduğunu ifade eden Başkan Tekin, "Mevcut modelde serbest bölgelerdeki dış satımları ihracat rakamları içerisinde gösteremiyoruz. Serbest bölgeler teşvik kapsamına alındığında bu mümkün olacak ve firmalarımız rahatlayacaktır" diye konuştu.

"Ciddi yükseliş ivmesi yakaladık"

Korona virüs salgınının küresel ticaretteki etkilerinin azaldığı dönemde ciddi bir yükseliş ivmesi yakaladıklarını kaydeden Başkan Tekin, yeni normale ilişkin şunları söyledi:

"2019 yılını 283,2 milyon dolar ihracatla kapatan Birliğimiz, 2020'ye de iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak, mart ayından itibaren küresel pazarları ve tedarik zincirini olumsuz etkileyen Covid-19 pandemisi uluslararası ticareti durma noktasına getirdi. Bu etki nisan ayında devam ederken, mayıs ayından itibaren hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Haziran ayından itibaren de ciddi bir yükseliş ivmesi yakaladık. Bu başarıda emeği geçen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Koronavirüs kaynaklı kayıpları hızlıca telafi edeceğimize, 2020'yi geçen yılın üzerinde bir performansla tamamlayacağımıza inanıyorum."

Ana pazarlar Hollanda ve Almanya

2020'nin 6'ncı ayında AHKİB'in ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Tekin, bölgenin ana ihracat pazarlarını Hollanda ve Almanya'nın oluşturduğunu, bu iki ülkenin birlik ihracatındaki payının yüzde 61'i bulduğunu söyledi. Tekin, "Haziran ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke olan Hollanda'da yüzde 7 bin 158 artış ile 19,4 milyon dolar dış satım gerçekleştirdik. Bu oran bizler için gurur vericidir. İkinci sıradaki Almanya'ya ihracatımızda ise yüzde 584 artış yakalayıp 13,7 milyon dolar değere ulaştık. Üçüncü sırada yer alan İspanya'ya ise 3,7 milyon dolarlık ihracat yaptık. Slovakya, Avusturya, Çekya, Katar, Irak, ABD ve Suudi Arabistan'a yönelik ihracatımızda da kayda değer ihracat artışlarımız oldu" şeklinde konuştu.

"En çok konfeksiyon ihraç ettik"

Haziran ayında AHKİB bölgesinde en fazla ihraç edilen ürünleri ele alan Başkan Tekin, konfeksiyonun başı çektiğini, birlik ihracatının yüzde 56'sını oluşturduğunu ifade etti. Tekin, "Haziran ayında yüzde 100 artış sağladığımız konfeksiyon 30,7 milyon dolar ile birinci, kadın dış giyim 8,7 milyon dolar ile ikinci, diğer hazır eşya 6,4 milyon dolar üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde yüzde 262 artışla 40,8 milyon dolar ihracata imza atan Adana'nın bölge ihracatımıza desteği yüzde 75 düzeyinde oldu" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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