Akdeniz'den ihracat 13,5 milyar dolara ulaştı

11.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:52

AKDENİZ İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, kasım sonu itibariyle 12 aylık ihracat performansının yüzde 9,2 artışla 13,5 milyar dolara ulaştığını dile getirerek, kasım ayında Fransa, Fas ve İspanya'ya yapılan ihracatın rekor düzeyde arttığını söyledi.

AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illerinde faaliyet gösteren 8 ihracatçı birliğin çatı kuruluşu olan AKİB'in bölgesel ihracat performansını değerlendirdi. Başkan Uğur, birliğin kasım ayında 1 milyar 219 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "AKİB olarak Ocak- Kasım dönemindeki ihracatımız yüzde 8,5 oranında artarak 12 milyar 172 milyon dolara yükseldi. Kasım sonu itibariyle 12 aylık ihracat performansımız ise yüzde 9,2 artışla 13,5 milyar dolara ulaştı. 2020 için ihracat hedefimiz de 15.2 milyar dolar" dedi.

Kaynak: DHA