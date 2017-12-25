Akçakocalı Öğrenciler Bilal Filmiyle Buluşuyor

Türkiye'de yayınlandığı günden bugüne kadar yoğun ilgi gösterilen "Özgürlüğün Sesi Bilal" filmi Akçakoca Belediyesi'nin desteğiyle, öğrenciler için Akçakoca öğretmenevi konferans salonunda günde 2 kere olmak üzere hafta boyunca gösterimde kalacak.



İlk ezanı okuyan Hz. Bilal-i Habeşi'nin hayatının ve mücadelesinin anlatıldığı "Özgürlüğün Sesi Bilal" filminin Akçakocalı öğrencilerin izlemesi için Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici gereken desteği verdi. Bir özgürlük hikayesi sunan animasyon filmi olan "Özgürlüğün Sesi Bilal" Akçakocalı minik izleyicileriyle buluşmaya başladı. - DÜZCE