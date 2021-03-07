Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya kadınlara karanfil dağıttı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yaçınkaya, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Maskan ile AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığını ziyaret etti.

Burada kadınlarla sohbet edip öneri ve taleplerini dinleyen Yalçınkaya, karanfil dağıttığı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Daha sonra cadde, sokak ve parkları gezerek görüştüğü kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Yalçınkaya, onlara da karanfil hediye etti.

Kadınların toplumun en önemli dinamik ve unsurları olduğunu belirten Yalçınkaya, "Bütün hanım kardeşlerimizin kadınlar gününü canı gönülden kutluyoruz. Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde kadına en fazla değer veren bir siyasi liderdir. Hareketinde her zaman kadınlar ön safta yer almıştır. Bunu partinin yönetiminde, ticari hayatta, siyasi hayatta, her alanda kadına öncelik AK Parti tarafından verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü