Akaryakıt zammı geri çekildi, iki kurum arasında gerginlik çıktı! EPGİS'ten "Yanlış yapıyorlar" diyen EPDK Başkanı'na zehir zemberek yanıt

Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden savaş nedeniyle Brent petrol fiyatları bir anda yükselişe geçmiş ve bu zamlar da pompa fiyatlarına yansımıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) yaptığı açıklamada benzine 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruş zam geldiğini duyurdu. Ancak akşam saatlerinde yapılan yeni duyuruda, zamların kaynağından geri çekildiği belirtildi.

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Bu gelişmelerin ardından CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22'deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS'in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Yapılan bir zam yok, bu zamları da biz yapmıyoruz. Uluslararası bir formülü var. EPDK zam yaptı, iptal etti... Yok böyle bir şey" dedi.

EPGİS'TEN YANIT GECİKMEDİ: SÖYLEMLER MESNETSİZ

EPGİS'in resmi sosyal medya hesabından Yılmaz'a verilen yanıttan, "PDK Başkanının CNN Türk'te @ahmethc programında sendikamız ve bugün iptal edilen zamma ilişkin beyanlarına cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz. Tek tek tüm haksız, mesnetsiz söylemlerine yanıt vermek ve doğrunun ne olduğunu açıklamak istiyoruz" denildi.

"EPGİS ZAM YAPMAZ"

Açıklamada zamları EPGİS'in yapmadığı belirtilerek, "EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir" ifadeleri kullanıldı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI TALEP EDİYORUZ"

EPGİS tarafından gerçekleştirilen açıklamaların devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz.

"EPDK ZAMLARI İPTAL ETTİRMİŞTİR"

Ülkemizde zam ya da indirim hesaplaması yasa ile belirlenen formülle yapılmaktadır. Bu formüle 3 defa EPDK müdahale ederek (Bugünkü gibi) zamları iptal ettirmiştir.

"ATANMIŞ DEĞİL SEÇİLMİŞ KİŞİDİR"

EPGİS Genel Başkanının "Kendisinin istasyonu bile yok" şeklindeki söylemine sendikamınız cevabı şudur. Genel Başkanımızın istasyonu vardır. Kaldı ki olmayabilirdi de. Böyle bir zorunluluğu yoktur çünkü kendisi Genel Başkanlığa Atanmış (!) değil seçilmiş bir kişidir.

"EPDK BAŞKANI SERBEST PİYASAYA MÜDAHALE EDİYOR"

Sendikamız hakkında EPDK Başkanın Rekabet kurumuna yapmış olduğu suç duyurusu ile kurumumuz ön inceleme geçirmiş olup olay soruşturmaya dönüştürülmemiştir. Bu suç duyurusu ile EPDK başkanı serbest piyasaya nasıl müdahale ettiğini de resmi olarak tescil etmiştir."