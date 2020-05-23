Akar ve komutanlar ramazanın son iftarını sınır hattında komandolarla yaptı
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Akar ve komutanlar ramazanın son iftarını sınır hattında komandolarla yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, ramazan ayının son iftarını, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan kahraman komandolarla birlikte, sınır hattında yaptı.

Akar ve komutanlar ramazanın son iftarını sınır hattında komandolarla yaptı
23.05.2020 22:23 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:42

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, ramazan ayının son iftarını, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan kahraman komandolarla birlikte, sınır hattında yaptı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki inceleme ve denetlemelerinin ardından İdlib'deki faaliyetlerin idare edildiği 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

Akar ve TSK Komuta Kademesi, burada son iftarı Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan kahraman komandolarla yaptı. Yemekhanede karavanadan Mehmetçik ile yapılan iftar sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tüm önlemlere harfiyen uyuldu. Yemekhane masalar arasında mesafe bırakılırken her masada aralıklarla oturuldu.

İftarın ardından Akar ve komutanlar, İdlib ve Afrin'deki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'ne geçti. Sahadaki son gelişmelere ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, "Çok önemli işler, başarılı görevler yaptınız. Çalışmalarımız, gayretlerimiz devam ediyor. Aynı ciddiyet ve hassasiyetle görevimizi yapmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Görevin büyüğünün veya küçüğünün olmadığını dile getiren Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için önemli olan verilen görevin başarıyla yapılmasıdır. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'de, Zeytin Dalı'nda, Fırat Kalkanı, Pençe harekat bölgelerinde faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye, halkımızın, hudutlarımızın güvenliği sağlanana, ülkemize yönelik risk ve tehditler ortadan kalkana kadar faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bugüne kadar elimizden geleni yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz"

Sadece hudutların, halkın güvenliği değil, aynı zamanda bölgenin istikrara kavuşması için çalıştıklarını belirten Akar, "Evlerini terk eden Suriyeli kardeşlerimizin de bir an önce gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerine gayret gösteriyoruz. İnsani yardım konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Bugüne kadar çok önemli adımlar atıldı, 5 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile yaptığı mutabakat çerçevesinde gerçekleşen ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, bölgeye barış ve huzurun gelmesi bunun sonucunda da siyasi çözümün oluşması bizim en samimi dileğimizdir, buna çalışıyoruz" diye konuştu.

Teröristlere karşı Irak'ın kuzeyindeki faaliyetlerin de zorlu arazi şartlarına rağmen başarıyla devam ettiğini belirten Akar, "Şu ana kadar oradaki tüm inlerini teröristlerin başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Hudutlarımızın, halkamızın güvenliği için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

"TSK, diğer ordulardan daha iyi durumda"

Koronavirüs salgını ile mücadelenin de devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, alınan bireysel ve kurumsal tedbirlerin uygulanmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yakından takip edilmesi talimatını verdi.

Denizde, havada bütün kuvvetler çok yoğun bir mücadeleyi sürdürürken virüse karşı da başarılı çalışmaların devam ettiğini belirten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, vaka sayısının azlığı bakımından incelendiğinde, dünyadaki silahlı kuvvetler arasında çok daha iyi durumda, birinci sırada. Doğru uygulamalar ve tedbirlerle bu noktaya geldik, bunu bozmamalıyız, aynı düzeyde sürdürmeliyiz." dedi.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarla Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan uzman memur Levent Ünver ile işçi Avni Öztürk'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Akar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Bakan Akar, Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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