AK Partili Tek: "Avcılığa dünde karşıydık bugün de karşıyız"

27.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:01

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, kentte son zamanlarda kaçak şekilde dağ keçilerinin avlanmasına tepki gösterdi.



Ak Parti Tunceli İl Başkanlığı olarak her zaman ilin doğal güzelliklerinin korunması için çaba harcadıklarını ve harcamaya da devam edeceklerini belirten İl Başkanı Fatih Tek, "AK Parti Tunceli Ailesi olarak, avcılığa dünde karşıydık bugün de karşıyız. Çemişgezek ilçemiz başta olmak üzere dağ keçilerimiz sokakta rahat gezerken yöre halkımız yaban hayata saygı duyarken yabani bir şekilde dağ keçilerimizi katledenleri en sert şekilde kınadığımızı belirtmek isteriz" dedi.



Ak Parti ailesi olarak mahalle ve köy başkanları ile sürecin takipçisi olacaklarını aktaran Tek, "Ters lalelerimizin, dağ sarımsağımızın, dağ keçilerimizin, kırmızı benekli alabalıklarımızın bir bütün olarak doğamızın korunması için Tunceli ailesi olarak tedbir almamız şart"ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA