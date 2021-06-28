AK Partili Ceylan, "Afetten etkilenen çiftçilerimize tohum desteği verilecek"
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AK Partili Ceylan, "Afetten etkilenen çiftçilerimize tohum desteği verilecek"

AK Partili Ceylan, 'Afetten etkilenen çiftçilerimize tohum desteği verilecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum'da dolu yağışından ekili arazileri zarar gören çiftçilere tohum desteği verileceğini açıkladı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum'da dolu yağışından ekili arazileri zarar gören çiftçilere tohum desteği verileceğini açıkladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan akar ile birlikte 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi'ni ziyaret eden milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ziyaret sonunda açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da da şiddetli yağıştan etkilenen köylerin bulunduğunu anımsatan milletvekili Ceylan, dolu yağışıyla birlikte il genelinde afet yaşandığını hatırlattı.

Yaşanan afetin ardından gerek milletvekilleri, gerek il başkanlığının çiftçilerle iletişime geçtiğini hatırlatan Ceylan, "Dün Ovasaray köyümüzdeki çiftçilerimizle görüştük. 2 yıl öncede böyle bir afet yaşanmıştı. Hasar tespitleri yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığımız bütçesinden 5 milyon TL gibi bir ödenek gönderilerek mağdur olan çiftçilerimize tohum desteği sağlanmıştı. Çiftçilerimiz rahat olsun. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürümüz ve Ziraat Odası başkanımız zarar gören arazilerde incelemelerde bulundu. Çiftçilerimizle ilgili ne yapılması gerekiyorsa Cumhurbaşkanımızdan talep edeceğiz. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar hiçbir talebimizde bizi yalnız bırakmadı. Afetten etkilenen çiftçilerimize tohum desteğinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Çiftçilere tarım sigortası yaptırmaları için çağrıda bulunan Ceylan, "Çiftçilerimize tarım sigortalarını yaptırmaları için çağrıda bulunuyoruz. Ekili arazileri sigortalattırın. Sigorta bu zamanlarda devreye giriyor, sorunları çözüyor. Rica ediyorum imkanlar dahilinde çiftçilerimiz sigorta yaptırsın. Arazisinde sorunu olmayan çiftçilerimiz mutlaka sigorta yaptırması gerekiyor. Çiftçilerimizin mağduriyetini gideceğiz. Bundan müsterih olsunlar" dedi.

"Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" yönündeki haberlerle ilgili de açıklama da bulunan Ceylan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Katarlı öğrencilerin Tıp Fakültesinde sınavsız eğitim göreceği yönünde haberler çıktığına işaret eden Ceylan, "Üniversite sınavlarından 1-2 gün önce bu tür haberleri oluşturup, bunları konuşmak özellikle ana muhalefet partisi genel başkanına yakışmıyor. Yalan siyasetini lütfen bıraksınlar. Gerçek, reel siyasete dönsünler. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanlarla 19 yıldır bu ülkeye yapılanları kıyaslayalım. Aslı astarı olmayan yalan haberlerle çocukların, milletin kafasını karıştırmasınlar. Bunlardan sonuç alamazlar. 24 Haziran 2023 tarihinde sandık milletin önüne geldiğinde milletimiz bunlara yine en iyi cevabı verecektir. Bundan önce yapılan seçimlerde olduğu gibi milletimiz yine en iyi cevabı verecektir" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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