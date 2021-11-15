Belediyeden adrese teslim ihale! Denize sıfır araziyi AK Partili yöneticiye verdiler

AK Partili Sancaktepe Belediyesi, daha önce gençlik kampı yapılacağı söylenen denize sıfır araziyi kiralamak için bir ihale düzenledi. 12 Ağustos tarihinde "Orman İçi Dinlenme Yeri Kiraya Verilecektir" başlığıyla düzenlenen ihaleye, sadece bir kişi katıldı. Tek başına girdiği ihaleyi alan AK Parti Sancaktepe İlçe Yöneticisi Kemal Er, 190 bin metrekarelik ormanlık araziyi 10 yıllığına kiraladı. Er, kiraladığı arazinin fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti Sancaktepe İlçe Yöneticisi Kemal Er ve kiraladığı arazi

ESKİ BAŞKAN GENÇLİK KAMPI YAPACAKTI

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, söz konusu araziye gençlik kampı yapmak istiyordu. Bu amaçla araziyi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiralayan Erdem, projeyi gerçekleştirmek için bir takım çalışmalar da yürütmüştü. Erdem, 2016 yılında arazide incelemelerde bulunmuş ve o anları da sosyal medyadan paylaşmıştı.

İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

AK Partili yöneticiye verilen ihale ilçe gündemine de bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde sağlık koşullarını gerekçe göstererek görevinden affını isteyen AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir'in istifasının perde arkasında bu olayın olduğu öne sürüldü.

"CHP'Lİ BİRİNE Mİ İHALE VEREYİM"

Konu hakkında BirGün gazetesinin sorularını yanıtlayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Söz konusu araziye gençlik kampı yapmak için ekiplerimizle bir çalışma yaptık ve maliyetli bir proje olduğu için belediye olarak bu işi yüklenemedik. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüştük, ama onlar da arazi engebeli olduğu için bu işe girip kamp alanı yapmak istemediler. Biz de bu araziyi bir işletmeciye verip birlikte yapalım diye ihaleye çıktık. İhaleye sadece bir firma katıldı ve ihale onun üzerinde kaldı. İhale tüm yönleriyle yasalar uygun yapıldı" dedi.

Döğücü, "AK Parti İlçe Yönetici Kemal Er'in belediyenizden ihale alması doğru mu?" sorusuna ise "Bir insan AK Partili olunca ihale alamayacak mı yani? Ben gidip CHP'li birini mi bulup ona ihaleyi vereyim? Bunları kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Kemal Er, AK Partili olmasının dışında Sancaktepeli bir esnaf. İlçemize değer katan bir insanın ihaleye girmiş olması bizim için çok kıymetli." diye yanıt verdi.

AK Partili Döğücü, "Arazinin ne kadara kiralandığı, belediyenin yıllık ve aylık ne kadar kira alacağına" ilişkin soruyu da yanıtsız bıraktı.

"MAÇASI YİYİP DE GİREMEYENLERE SORMAK LAZIM"

Kemal Er ise AK Parti Sancaktepe İlçe yöneticisi olduğunu doğrulayarak, "Arazinin 10 yıllığına işletme hakkını aldım. Arazi üzerinde hiçbir yapı tesis vs. yok. Her şeyi ben yapacağım ve arazi üzerine de 85 milyon TL'lik bir yatırım yapacağım" dedi.

AK Partili Er, "Sizin bu ihaleye girmeniz doğru mu?" şeklindeki soruya da "Maçası yiyip de ihaleye giremeyenlere sormak lazım bunu… Her şey usullere uygun" diye yanıt verdi.

"SON 12 YILDA BELEDİYE MİLYONLARCA LİRA BORCA SOKULDU"

Sancaktepe Belediye Meclisi'nin CHP'li meclis üyeleri Osman Aldemir ve İlknur Ünlü yaptıkları ortak açıklamada arazinin AK Parti Yöneticisi Kemal Er'e kiralanmasına tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şile'de Sancaktepe Belediyesi'nce işletilerek Sancaktepe halkının hizmetine sunulması gereken orman arazisi AKP'li Sancaktepe İlçe Yöneticisine el altından ihale edilmiştir. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde AKP İlçe Başkanı Adil Kandermir her ne kadar sağlık sebeplerini öne sürerek istifa etmiş olmasa da bizlerde ilçe kamuoyuda çok iyi biliyor ki AKP İlçe Başkanı'nın istifa sebebi rant paylaşım kavgasının sonucudur. Son 12 yılda belediye milyonlarca lira borca sokuldu ve taşınmazları yok pahasına birer birer satıldı. İstanbul'un en başarısız belediyeleri arasında gösterilen Sancaktepe Belediyesi'nin nasıl yönetilemediğini, davanın hizmet davası değil, rant ve saltanat kavgası olduğunu tüm yurttaşlarımızın ve kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz."

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