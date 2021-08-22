AK Partili Açıkkapı: "Gidilmeyen kapı, sıkılmayan el bırakmayacağız"
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AK Partili Açıkkapı: "Gidilmeyen kapı, sıkılmayan el bırakmayacağız"

AK Partili Açıkkapı: 'Gidilmeyen kapı, sıkılmayan el bırakmayacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Malatya İl Koordinatörü 26. Dönem Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Malatya'da programda yaptığı konuşmada, gidilmeyen kapı, sıkılmayan el bırakmayacaklarını belirterek, "Türkiye'yi, Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2023 hedefine hazırlamış olacağız" dedi.

AK Parti Malatya İl Koordinatörü 26. Dönem Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Malatya'da programda yaptığı konuşmada, gidilmeyen kapı, sıkılmayan el bırakmayacaklarını belirterek, "Türkiye'yi, Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2023 hedefine hazırlamış olacağız" dedi.

AK Parti Malatya İl Koordinatörü 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, AK Parti Malatya il teşkilat başkanı Ekrem Dağ, il başkan yardımcısı Fatih Can ve diğer partililerle birlikte Malatya'nın Arguvan AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti Arguvan ilçe teşkilat mensupları, mahalle başkanları, yönetim kurulu, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile teşkilatın genel durumu ve çalışmaları hakkında bilgiler alan Açıkkapı, istişarelerde bulundu.

Açıkkapı, AK Parti Arguvan ilçe teşkilatında yaptığı konuşmada, milletten aldıkları güçle Türkiye'yi büyütmeye devam edeceklerini ifade ederek, "20 yıldır ülkede barış, huzur ve güven için çaba gösteriyoruz. Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2023 hedefine hazırlamış olacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin ve kararlı adımlarla götürecek siyasi kadroları 20 yılda olduğu gibi bundan sonra da teşkilatlarımızın her kademesindeki üyelerimizle birlikte, daha azimli ve gayretli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi liderin, Türkiye'ye hizmet etme sevdalısı bir liderin yol arkadaşları olarak, gidilmeyen kapı, sıkılmayan el bırakmayacağız. 20 yıldır yaptığımız gibi bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Durmak yok yola devam düsturu ile çalışıyoruz"

AK Parti Arguvan ilçe başkanı Gazi Üşen ise sıkı bir çalışma içerisine girdiklerini dile getirip, "Çalışmalarımızı büyük bir özenle sürdürüyoruz. Bu süreçte genel merkezin talimatlarına uygun hareket ederek İl Başkanımız İhsan Koca'nın verdiği direktifler doğrultusunda ilerliyoruz. Her zaman seçim varmış gibi durmak yok yola devam düsturu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

AK Partili Açıkkapı: 'Gidilmeyen kapı, sıkılmayan el bırakmayacağız'
AK Partili Açıkkapı: 'Gidilmeyen kapı, sıkılmayan el bırakmayacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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