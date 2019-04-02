AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şeffaflıktan yanayız, her oyun sandığa yansımasından yanayız. AK Parti'nin hiçbir oyunun zayi olamamasını sağlayacağız. Hiçbir vatandaşımız bir kavganın tarafı olmasın. Hepimiz demokrasinin tarafındayız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA