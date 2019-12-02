AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto)...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto)...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir.

02.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:40
AK Parti Sözcüsü Çelik:

Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir."

Kaynak: AA
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