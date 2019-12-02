AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto)...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir.
02.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:40
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasaya veto) Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir."
Kaynak: AA