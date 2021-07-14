Çelik: "İsrail ile Filistin meselesi başta olmak üzere İsrail ile bölgede konuşacağımız pek çok konu var"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye-İsrail ilişkilerine yönelik, "Bölgede konuşacağımız pek çok konu var İsrail ile Filistin meselesi başta olmak üzere. Umarız sorunların çözümüyle ilgili diyaloglar, karşılıklı işbirliklerinin geliştirilmesi açısında bundan sonra daha somut adımları göreceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye-İsrail ilişkilerine yönelik, "Bölgede konuşacağımız pek çok konu var İsrail ile Filistin meselesi başta olmak üzere. Umarız sorunların çözümüyle ilgili diyaloglar, karşılıklı işbirliklerinin geliştirilmesi açısında bundan sonra daha somut adımları göreceğiz. Buna göre hareket edeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı devam ederken toplantının gündemine ilişkin açıklamada bulundu.

Diyarbakır ziyaretinin son derece verimli geçtiğini söyleyen Çelik, "Diyarbakır anneleri ile buluşmanın son derece tarihi bir buluşma olduğunu kaydetti. Çelik, "Siyasetimiz açısından, vatandaşlarımızın etnik kültürel zenginlikleri yok sayan inkar politikalarına karşı olduğumuzu, inkar politikalarını ortadan kaldırmak için verdiğimiz mücadelenin gücünü Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının birinci sınıf vatandaş muamelesi, tüm vatandaşlarının eşit muamele görmesi vurgusu son derece önemli. Terör politikaları ve terörün kendisine verilen mücadelenin son derece güçlü olduğunu" söyleyen Çelik, "İnkar politikalarını göstererek terörü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı tutumuzu sürdüreceğiz. Teröre ve inkar siyasetine güçlü bir şekilde karşı durarak hizmet siyasetini Türkiye'nin her bir noktasına ulaştırmayı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bugün MYK'da iç dış siyasi olayların yanı sıra çevre konularının ele alındığı, çevre konusunun önemli gündem maddesini oluşturduğunu bildiren Çelik, "İklim değişikliği ile mücadelede Türkiye Modeli hazırlığı var partimizin. Nasıl mücadele verilmesi gerektiği ile ilgili aynı zamanda doğanın kazanımlarının artmasına, kuvvetlendirilmesine her şeyin daha temiz güçlü insani hale getirilmesine dönük hazırlanan bilgiler içeriyor. Enerji konusu, endüstri konusu, ormancılık konusunda neler yaptığımız atılan adımlar, neler yapılacağı, çok kapsamlı bir şekilde MYK'mız tarafından ele alındı "diye konuştu.

Çeşitli illerde gençlerle çevre konusunda gerçekleştirilecek buluşmaların artacağını söyleyen Çelik, "Çeşitli illerde gençlerle birlikte çevre konularını beraber tartıştığımız, çevre siyasetini beraber oluşturduğumuz şehir buluşmalarının sayısını arttıracağız Marmara Denizi müsilajında son beş gündür yüzeyde müsilaj görülmedi. Teyakkuz halimiz devam ediyor. 11 bin metreküpe yakın müsilaj temizlendi. Kötü görüntüyü önlemek yetmiyor. Dipteki temizliğin ortaya çıkması, bağlantıların temizlenmesi güçlü bir şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu.

"Kendi milletine silah çekenden daha alçak kimse yoktur"

15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla yurt içinde ve yurt dışında binlerce programın hazırlığının yapıldığını bildiren Çelik, "Kendi milletine silah çekenden daha alçak kimse yoktur. Cumhurbaşkanımız yarın anma törenine katılacak. 15 Temmuz müzesi açılışına katılacak, anıta çelenk bırakıp şehit aileleriyle bir araya gelecek. 5 bin kişilik vatandaş topluluğuna hitap edecek. Bu direnişe katılan vatandaşlarımıza bir hitap gerçekleştirecek. 3 bin üzerinde yurt içi yurt dışında program yapılmak üzere İletişim Başkanlığımız tarafından koordine ediliyor." diye konuştu. 3 bin 876 programın yapılacağını bildiren Çelik, bunların içinde çok anlamlı programlar olduğunu söyledi. 00.13'de o direnişi tekrar hatırlamak için Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde bütün camilerden salalar yükseleceğini söyleyen Çelik, Türkiye'nin tarih boyunca darbelerle ilgili çok sıkıntı yaşadığını, ilk defa tarihinde Cumhurbaşkanı çağrısıyla topyekun bir mücadele ortaya konulduğunu söyledi. Çelik, "Kendi milletine silah çeken asker üniforması giymiş, Türkiye'yi sapık bir dini anlayışa teslim etmek isteyen bu alçaklar milletin güçlü iradesiyle emellerine kavuşamadılar" dedi.

DEAŞ'a ses çıkaranların FETÖ'yü himaye etmelerinin bir anlamı olmadığının altını çizen Çelik, "Terör örgütleri konusundaki bu çifte standardın altını çizmek isterim. Taraflara itidal tavsiye ediyoruz gibisinden son derece sığ açıklamalar yapıldı o gün. Vatandaşlarımızı şehit eden, demokrasimizi tehdit eden bu saldırı karşısında bu saldırıyı gerçekleştirenlerle meşru haklarını savunan vatandaşlarımızı aynı kefeye koyarak böyle bir söylemde bulunmak bu saldırıyı yapanları cesaretlendirmekten başka işe yaramaz. Dünyanın her tarafında demokrasiyi desteklediğini söyleyenler, demokrasi konusunda hassas olduğunu söyleyenler esas olarak maalesef o gün bu sınavı geçememiştir. Çok sonradan biz o geceyi anlayamadık daha sonra bunu fark ettik gibisinden yaklaşımlar ürettiler" diye konuştu.

Pandemiyle mücadele kapsamında ilgili aşılamanın iyi gittiğini söyleyen Çelik, "60 milyona yakın bir aşı gerçekleştirildi. Sağlık çalışanı ve bir takım yaşlılar aşılarını oldular. Sağlık çalışanlarımız insan üstü gayretle çalışıyorlar. Bilim insanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Aşılama bu büyük sıkıntıyı aşmamızı sağlayacak" diye konuştu.

Hayvanları Koruma Yasası ile ilgili konuşan Çelik, "Bu dünyada aynı kaderi, doğayı paylaştığımız hayvanların artık eşya olarak anılmayıp can olarak anılması en önemlisi olacaktır, gelmiştir. Hayvanlara eziyet edenler, kötü davrananlar, soyunun yok olmasına neden olanların hepsinin cezalandırıldığı yüksek standartlı bir yasa ortaya çıktı. Sivil toplum örgütlerinin bu konuda çok önemli katkıları oldu. Netice itibarıyla daha çok canın korunmasına yol açacak bir düzenleme önümüze gelmiştir" diye konuştu.

Suriye'de bir yandan çatışma bir yandan siyasi çözüm aranırken orada yaşanan insani durum olduğunu kaydeden Çelik, "BMGK Hatay sınır kapımızı yetkilendiren kararını 12 ay süreyle uzatma kararı aldı. Böylece sınır ötesi yardım mekanizması açısından önemli bir nokta bu. Ateşkesin idame ettirilmesi ve siyasi sürecin yürümesi esas çözümdür. Astana toplantısında, bu konuda bizim siyasi çözüm tezlerimiz bir kez daha gündeme geldi. Önemli olan buradaki insani dramın sona erdirilmesi için gerekenleri yapmaktır" dedi.

Afganistan meselesinin yıllar içinde tartışıldığı ama bugün çözümün hala ortaya çıkmadığını söyleyen Çelik, "Suriye Akdeniz'de yeni bir Afganistan olmasın, istikrarsızlık devam ederse yeni bir Afganistan olur. Henüz istenilen bir noktada olmadığımızı ifade etmek isterim" dedi.

Çelik, Türkiye'nin Afganistan'da işgalci bir güç olarak yer almadığını söyledi. Taliban'ın açıklamasında olumsuzluklar olduğunu söyleyen Çelik bunu bir iletişim kazası olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Yeni Anayasa Çalışmalarıyla ilgili konuşan Çelik, "Anayasa konusunda Cumhur İttifakı ortak bir çalışma haline getirecek, bizim çalışmamız muhtemelen bayram sonrasında 1-2 toplantı gerçekleştirdikten sonra tekamül etmiş olur. Daha sonra Cumhur İttifakı içinde bir metin çalışması yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Gelecek nesillere borcumuzdur bu, AK Parti açısından son aşamaya geldi yapacağı çalışmanın şekillenmesi" değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın Galatasaray'a muamelesine ilişkin konuşan Çelik, "Yaşananların sportmenlikle ve iyi niyetle bağdaşmayacağını belirterek, Galatasaray'ın uğradığı bir zarar yoktur. Yunanistan tarafının ve Olympiakos'un uğradığı bir zarar vardır. Affedilmeyecek bir saygısızlık gerçekleştirmişlerdir" açıklamasını yaptı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Devlet Başkanı Yitzak Hertzog ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Pek çok alanda ilerlenebilecek konularda ilerletilmesi. Sorun alanlarında ise atılacak adımların atılmasıyla ilgili bir çerçeve ortaya çıkmıştır. Bölgede konuşacağımız pek çok konu var İsrail ile Filistin meselesi başta olmak üzere. Umarız sorunların çözümüyle ilgili diyaloglar, karşılıklı işbirliklerinin geliştirilmesi açısında bundan sonra daha somut adımları göreceğiz. Buna göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

Çelik, ülkelerin birbirine karşılıklı büyükelçi ataması konusunda sorulan bir başka soruya ise "Henüz erken. Onlar tabii ki değerlendiriliyordur, netice itibariyle bunların hepsi atılacak adımlara, ortaya konulacak iradelere bağlı konular. Netice itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın, İsrail Cumhurbaşkanı ile yaptığı bu görüşme bu söylediğim çerçeveyi ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevenin içinin doldurulmasıyla diğer müspet gelişmeler gündeme gelecektir. Şimdi çerçeve ortaya çıkmıştır. Çerçevenin içinin doldurulması gerekmektedir" cevabını verdi.

(Hülya Keklik - Muhammet Mücahit Dereli - Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı