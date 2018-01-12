AK Parti'nin Siyaset Akademisi Başlıyor

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Siyaset Akademisi yeni dönem kayıtlarının başladığını bildirdi.

Altınöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18. dönemi başlayacak olan siyaset akademisinde, "1919'dan 2019'a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe" eğitim programı kapsamında, "Dünya 5'ten büyüktür", "2023 Vizyonu" ile "Yerli ve Milli Ekonomi" konularının tartışılacağını belirtti.

AK Parti Siyaset Akademisinin, herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geleceğin Türkiye'sinin şekillenmesinde etkin rol üstlenecek bireyler olarak konumlandırdığını ifade eden Altınöz, şunları söyledi:

"Bu doğrultuda şimdiye kadar 17 programda Ocak 2008-Ocak 2018 tarihleri arasında farklı görüş ve siyasal eğilimlerde olan yaklaşık 60 bini aşkın kişi siyaset akademisinde eğitim görme imkanı bulmuştur. Siyaset Akademisi kayıtları 8-19 Ocak tarihleri arasında il başkanlığımızdan yapılacaktır. Gerekli tüm bilgilendirmeler ve kayıtlar için vatandaşlarımızı il başkanlığımıza davet ediyoruz. Özellikle siyaset hayatında aktif olarak yer almak isteyen vatandaşlarımız için bu akademinin kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak önümüze geldiğini değerlendiriyorum. Akademi sonucunda başarı gösteren katılımcılara sertifikalandırma ve ödüllendirme bizzat genel merkezimiz tarafından takdim edilecektir. Bu çalışmanın şimdiden hem Karabük'ümüz, hem ülkemiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."