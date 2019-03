AK Parti'nin Şırnak Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Kardeşlerim, bu ülke hepimizindir, bu bayrak hepimizindir, bu ezan hepimizindir, bu devlet hepimizindir. İşte bunun için ne diyoruz? Tek millet diyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, partisince Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "15 Temmuz gecesi milli iradeye, demokrasiye, geleceğine sahip çıkan kadirşinas Şırnak, Kudüs'ün dostu, bütün mazlumların ve mağdurların kardeşi Şırnak." ifadeleriyle başlayan Erdoğan, tüm Şırnaklıları selamladı.

Şırnak'a 1,5 yıllık bir aranın ardından geldiğini dile getiren ve tüm ilçeleri de tek tek sayarak selamlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şırnak kadim şehirlerimizin en kıdemlisidir. Şırnak Hazreti Nuh'un şehridir, Şırnak Mem u Zin'in şehridir. Bu toprakların irfanı bize bir olmayı, beraber olmayı, dost ve kardeş olmayı öğretir. Bu topraklarda söylenen türküler bize can olmayı, canan olmayı, candan olmayı öğütler. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa etmiş ortak bir inancın, ortak bir akidenin, ortak bir tarihin çocuklarıyız. Bizler hep birlikte aynı kıbleye yönelen, yan yana saf tutanlarız. Bizler aynı beden ve aynı ruhuz. Bizler Alparslan'ın ve Selahaddin'in torunlarıyız. Doğu da biziz, Batı da biziz, biz bu ülkenin her şehrine sevdalıyız, biz bu ülkenin her köşesine her insanına muhabbetle bağlıyız. Zira biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik."

Şırnak'ı diğer illerden ayrı düşünemeyeceklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Kardeşlerim, bu ülke hepimizindir, bu bayrak hepimizindir, bu ezan hepimizindir, bu devlet hepimizindir. İşte bunun için ne diyoruz? Tek millet diyoruz. Ne demek tek millet? Bu ülkede yaşayan herkes Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla, Gürcü'süyle, Roman'ıyla etnik kökenine bakılmaksızın aynı millettir. Bizim millet anlayışımız budur. İyi bilirsiniz, 'milleti İbrahim' tek millet.

Tek bayrak diyoruz, bu bayrağa rengini veren şehit kanları hepimizin ecdadının ortak mücadelesini temsil ediyor. Çanakkale'ye gidin, ülkemizin ve coğrafyamızın dört bir yanındaki şehitliklerimize gidin göreceğiniz budur. Aynı şekilde terörle mücadelede, 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimize bakın, 81 vilayetimizin her birinden evlatlarımızı, kardeşlerimizi görürsünüz. Şehitlerimizin, gazilerimizin, bayrağımızın yapmadığı ayrımı milletimize yapanlar alçağın ta kendisidir."

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dizelerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onun için ne diyoruz? Tek vatan, bu ülkenin 780 bin kilometrekaresinin her bir karışı bizim vatanımızdır. Hiç kimsenin namusumuz olarak gördüğümüz vatanımıza, evimize, mahremimize el sürmesine izin vermeyiz. Ne diyoruz? Tek devlet, bizim son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur." diye konuştu.

"Biz şefkat yurdunun idarecileriyiz"

Hiç kimseye devlet üzerinde ameliyat yaptırmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendine başka devlet arayan istediği yere gidebilir ama şunu da unutmayın bugün ister Irak'ta olsun ister Suriye'de olsun bölgemizde nerede bir Kürt kardeşimiz, Arap kardeşimiz, Türkmen kardeşimiz hangi kökenden olursa olsun, başı sıkıştığında aklına gelen ilk gideceği yer neresi? Türkiye. Kobani'den gelenler nereye geldi? Türkiye'ye. Şu anda Kobani'den gelenlerden 300 bin kişiyi Türkiye'de ağırlıyoruz. Biz onlara Kürt demedik ki. Suriye'den bunlar kaçmak zorunda kaldıysa onlara ev sahipliği yapacağız dedik.

Şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci nerede? Türkiye'de. Biz bunları ağırlarken Bay Kemal ne diyor? Dün Antalya'da öyle diyor, diyor ki 'Bak siz burada vergi ödüyorsunuz, Suriye'den gelenler ödüyor mu?' diyor. Hale bak, bunlar nereden kaçmak zorunda kaldılar? Katil Esed'in bombalarından kaçmak zorunda kaldılar. Bunlar gelip eğer bize sığındıysalar biz bunlara ev sahipliği yapmayacak mıyız, biz bunlara bakmayacak mıyız? Ama adamın ciğerlerinde böyle bir şefkat yok ki. Biz şefkat yurdunun idarecileriyiz."

Fatiha suresinde "Errahmanirrahim" ifadesi yer aldığını hatırlatan Erdoğan, "Allah Rahman'dır, Rahim'dir, yani merhamet sahibidir. Bu nedir? Bize telkindir. Biz de merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahiplerine her zaman merhametle, şefkatle muamele edeceğiz, yaptığımız bu. Bu devlet işte böyle bir devlettir, bu devlet işte böyle büyük bir devlettir, bu devlet işte böyle müşfik bir devlettir. Önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. İşte bunun için 31 Mart bir beka seçimidir, işte bunun için 31 Mart Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biridir diyoruz. İşte bunun için 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını değil aynı zamanda Şırnak'ın geleceğini de tayin edeceksiniz diyoruz. İnşallah 31 Mart, belediyelerden başlayarak bölgemizde tarihi bir değişimin miladı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlara Şırnak'ın 10-20 yıl önceki halinin nasıl olduğunu soran Erdoğan, "Her taraf çöplük, çukur, çamur, kanalizasyon sokaklarda akıyor, öyle mi? Binalar durulacak gibi değil, rezillik. Biz buraya Çevre Şehircilik Bakanlığımızla girdik mi? Girdik, şu güzel binaları sizler için yaptık mı? Şimdi bu binalara sizler yerleştiniz, yerleşiyorsunuz. Niye? Benim Şırnaklı kardeşime bunlar yakışır da onun için. Şimdi yeni bir Şırnak var, istiyoruz ki şimdi bu terör örgütünün desteğindekilerle değil sizlere gerçekten sahip çıkacak AK Parti iktidarıyla yerel yönetimde Şırnak'ta yeni bir dönem başlasın. Onun için Mehmet Yarka kardeşimiz diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Asla korkmak yok"

Seçime 20 günlük bir süre kaldığını anımsatan ve "Gece gündüz çalışacak mıyız?" diye soran Erdoğan, "evet" yanıtının ardından, "Ben size güveniyorum. Eğer hanımlar bu işe 'evet' derse bu iş bitmiştir. Asla korkmak yok, yılmak yok. Kale içeriden fethedilir, kaleyi de siz fethedeceksiniz. Buna inanıyorum." dedi.

Vatandaşlara, "Şırnak, 31 Mart'ta şehrine ve ülkene sahip çıkıyor musun? Şırnak, 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun? Şırnak, 31 Mart'ta geleceğine sahip çıkıyor musun? Şırnak, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi, gönül işi' diyor musun?" diye soran ve vatandaşlardan "evet" yanıtı alan Erdoğan, "Maşallah" karşılığını verdi.

Kaynak: AA