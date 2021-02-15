AK Parti'li Subaşı, ABD'li senatörlerin Biden'a gönderdiği Türkiye mektubuna karşı muhalefetten destek istedi
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AK Parti'li Subaşı, ABD'li senatörlerin Biden'a gönderdiği Türkiye mektubuna karşı muhalefetten destek istedi

15.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:21
AK Parti'li Subaşı, ABD'li senatörlerin Biden'a gönderdiği Türkiye mektubuna karşı muhalefetten destek istedi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, bir grup ABD'li senatörün Başkan Joe Biden'a gönderdiği Türkiye hakkındaki mektuba karşı muhalefetin de duruş göstermesini beklediğini bildirdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, bir grup ABD'li senatörün Başkan Joe Biden'a gönderdiği Türkiye hakkındaki mektuba karşı muhalefetin de duruş göstermesini beklediğini bildirdi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesini kınayarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi ve terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Şehitlerin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileyen Subaşı, şöyle konuştu:

"Ülkemin insanları katlediliyor. Yarım ağızla, suya sabuna dokunmadan yapılan kınamayı ben kınama olarak kabul etmiyorum. Amasız, fakatsız, lakinsiz, teröre ve teröre sebep olan, terörü gerçekleştiren bu terör örgütüne 'kahrolsun PKK' diyemeyen siyasetçiye, sanatçıya, aydına her kim olursa olsun... Kimlerce yapıldığı belli olan bu terör örgütünü kınamayan 'kahrolsun PKK' diyemeyen muhalefeti AK Parti milletvekili olarak, Kuva-i Milliye şehri Balıkesir Milletvekili olarak kınıyorum, Allaha havale ediyorum."

Subaşı, geçen hafta ABD'de 54 senatörün Başkan Joe Biden'a Türkiye'ye karşı nasıl davranması gerektiğine dair öneri ve tavsiyelerin bulunduğu bir mektup gönderdiğini ifade etti.

Mektupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözde otoriterliğine, muhalefetin dışlandığı, ötekileştirildiğine, medyanın susturulduğuna, gazetecilerin hapiste olduğuna, insan hakları ihlallerinin yapıldığına dair ifadelere yer verildiğini aktaran Subaşı, Suriye'de DAEŞ ile savaşan Kürt unsurların ortadan kaldırıldığı yalanının atıldığını, S-400 hava savunma sistemlerinin alınması gibi konulara değinildiğini dile getirdi.

Mektupta tamamen algıya dayalı gerçek dışı olan iddiaları yok saydığını ve ciddiye dahi almadığını belirten Subaşı, "Bu mektuba karşı muhalefet partili milletvekillerini ülkemizin onuruna sahip çıkmaya, bu senatörlere gerekli cevabı yazmaya davet ediyorum." dedi.

Subaşı, muhalefetin buna karşı çıkan bir duruş sergilemesini beklediğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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