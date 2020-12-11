AK Parti'li Dağ'dan İzmir'deki depremzede esnafa "faizsiz kredi" müjdesi Açıklaması
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AK Parti'li Dağ'dan İzmir'deki depremzede esnafa "faizsiz kredi" müjdesi Açıklaması

11.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:11
AK Parti'li Dağ'dan İzmir'deki depremzede esnafa

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de depremden etkilenen esnafa faizsiz ve bir yıl ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de depremden etkilenen esnafa faizsiz ve bir yıl ödemesiz 100 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını bildirdi.

Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremin ardından devletin depremzedelere yönelik destekleri sürdürdüğüne işaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOSGEB tarafından depremzede esnafa kredi desteği sağlanmasına karar verildiğini bildiren Dağ, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile yaptığımız görüşme sonrasında KOSGEB bir çalışma gerçekleştirdi. KOSGEB tarafından, depremden etkilenen esnafımıza, faizsiz ve bir yıl ödemesiz olmak koşuluyla 100 bin liraya kadar kredi imkanı tanınacak. Böylece, esnafımızın hızlı bir şekilde finansmana ulaşarak deprem sonrasında açılan yaralarının sarılması sağlanacak. İnşallah bu krediyle, kullanılmaz hale gelen işletmelerimiz tekrar ekonomiye kazandırılacak."

Kredinin detayları

Kredi desteğinden faydalanmak isteyen esnafın iş yerinin zarar gördüğüne dair hasar belgesi alması gerektiğini belirten Dağ, şu bilgileri verdi:

"KOSGEB Veri Tabanı'na kaydı bulunan ve işletmesinin depremde zarar gördüğünü kaymakamlık veya valilik üzerinden belgeleyen esnafımız, Acil Destek Kredisi'nden faydalanabilecektir. Her işletmeye, kredi puanına göre 100 bin liraya kadar kredi imkanı sunulacaktır. Kredi kullanım sürecinde teminat sorunu yaşayabilecek işletmeler için ise Kredi Garanti Fonu devreye girecek ve bu pürüzün de aşılması sağlanacaktır. Kullanılacak olan kredinin faizi esnafımıza yansımayacak ve KOSGEB tarafından karşılanacaktır."

Kredi kullanımında ilk bir sene geri ödeme yapılmayacağını, bir senenin sonunda 24 ay boyunca 3'er aylık periyotlarla ödemelerin gerçekleştirileceğini bildiren Dağ, "Şu an için programa dahil olan bankalar; Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası ile Yapı Kredi Bankası şeklindedir. KOSGEB tarafından, görüşmeler sürdürülmektedir. En kısa süre içerisinde Acil Destek Kredisi devreye alınacak ve depremden etkilenen esnaflarımız kendilerine sunulan imkandan faydalanacaklardır. Devletimiz, depremin olduğu andan itibaren tüm gücüyle İzmir'in ve İzmirlilerin yanında olmuştur ve olmayı sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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