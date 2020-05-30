AK Parti'li Çelik: Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz
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AK Parti'li Çelik: Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderilmesine ilişkin, "Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz, kursaklarında kalır" dedi.

AK Parti'li Çelik: Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz
30.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:15

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderilmesine ilişkin, "Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz, kursaklarında kalır" dedi.

AK Partili Ömer Çelik, Twitter hesabından Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit mailine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin Türkiye düşmanlığı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kullandıkları maşalar değişir bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar. Türkiye'de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu. Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz. Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz, kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır."


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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