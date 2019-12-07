AK Parti Kayseri Milletvekilleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

07.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:08

AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti İl Başkanlığı'ndaki nöbetçi vekil uygulamasında vatandaşlarla bir araya gelen milletvekilleri, AA'nın haber, yaşam ve spor kategorisinde yer alan fotoğraflarından beğendikleri için oy kullandı.

İsmail Tamer, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını beğendi.

Taner Yıldız da haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebeler", spor kategorisinde Erhal Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafları için oy kullandı.

İsmail Emrah Karayel ise haberde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşamda İsmail Duru'nun "Kapadokya'da balon keyfi", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.

Karayel, fotoğrafları oylamakta zorlandığını söyledi.

Anadolu Ajansı çalışanlarını başarılarından dolayı tebrik eden Karayel, "İnsana, yaşama ve spora ilişkin çok güzel enstantaneler var. Önümüzdeki yıl 100. yılını kutlayacak olan Anadolu Ajansı'na başarılar diliyorum. Tek bir karede pek çok duygunun anlatıldığı fotoğraflar arasında seçim yapmak zordu." diye konuştu.

Kaynak: AA