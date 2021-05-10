AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı, kadın polisleri ziyaret etti
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AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı, kadın polisleri ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı, kadın polisleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Anneler Günü dolayısıyla kadın polisleri ziyaret etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Anneler Günü dolayısıyla kadın polisleri ziyaret etti.

Çankırı, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca ve parti teşkilatıyla Anneler Günü dolasıyla şehit anneleriyle görüştü.

Beraberindekilerle Yeşilyurt Şehit Mehmet Şerif Kurt Polis Merkezi Amirliğine giden Çankırı, burada görev yapan kadın polisleri ziyaret etti.

Çankırı, Anneler Günü'nü kutladığı kadın polislere çiçek verdi. Çankırı, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Anadolu kadının kahramanlığı, Kurtuluş Savaşı dönemlerinde en iyi örneklerini vererek kendini dünyaya ispatlamıştır. Günümüz koşullarında da hem annelik gibi kutsal bir görevini yerine getirip hem de milleti ve vatanı için görev yapan kadın polislerimiz ise bugünün kahraman kadınları. Onlara olan sevgimiz, bin kat daha fazladır. Anadolu kadını, milleti ve vatanı için her zaman, her türlü işi üstlenip, sorumluluğu almış dünyanın en güçlü kadınıdır. Hepsine, aileleriyle sağlık içinde bir ömür geçirmelerini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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