AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Her Bir Hemşehrimin Oyunun...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Her Bir Hemşehrimin Oyunun...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur. 'Sokağı hareketlendireceğiz' iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun. Sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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