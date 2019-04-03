AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Her Bir Hemşehrimin Oyunun...
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Her bir hemşehrimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek benim namus borcumdur. 'Sokağı hareketlendireceğiz' iması yapmaktan vazgeçin, hukuka saygılı olun. Sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin." - İSTANBUL
Kaynak: İHA