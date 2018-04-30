AK Parti İl Başkanı Dağdelen, Kandilde Hastaları Unutmadı

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Berat Kandili dolayısıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hastaları tedavi gördükleri odalarda tek tek ziyaret eden ve kandillerini tebrik eden Dağdelen, hastalarla yakından ilgilenerek, şifa dileklerini iletti.

Dağdelen, her türlü güzellikte olduğu gibi sağlığın değerinin de kaybedildiğinde gerçek manada anlaşılabildiğini söyledi.

Berat Kandili gecesinden layıkıyla istifade edebilmek için nefis muhasebesi ve vicdani sorgulamanın önemine değinen Dağdelen, şöyle konuştu:

"Berat Kandili, tüm İslam alemine tefekkür etme, kendimizi sorgulama, dargınlıkları ortadan kaldırma fırsatı sunuyor. Ramazan ikliminin güzel havasının esmeye başladığı şu günlerde hasta ve yaşlı ziyaretlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Rabbim rahmet, bereket, af ve mağfiret kapılarını biz kullarına sonuna kadar her zaman açıyor. Yeter ki bizler o mübarek kapılardan geçmesini bilelim. Bu günlerin en kıymetli yanı, kuşkusuz hasta yataklarında şifa bulmayı bekleyenler ile yaşlılarımızın dualarında buluşabilmektir. Bu vesileyle cümle Müslümanların, yüce milletimizin ve Kırıkkaleli hemşehrilerimin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum."

İl yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette, hastalar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.