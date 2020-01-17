AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak.
17.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:38
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak."
Kaynak: AA