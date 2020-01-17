AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz...
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak.

17.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:38
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:

Grup Başkanvekili : "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak."

Kaynak: AA
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