AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Dört asırlık hizmeti 19 yıla sığdırdık" - Haberler
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Dört asırlık hizmeti 19 yıla sığdırdık"

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Politika

Toplantıya katılan partililer AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun salona gelmesi Sinevizyon gösterimi AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TRABZON - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş...

TRABZON (AA) - Toplantıya katılan partililer

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun salona gelmesi

Sinevizyon gösterimi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TRABZON - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Dört asırlık hizmeti 19 yıla sığdırdık

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Dört asırlık hizmeti 19 yıla sığdırdık

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Dört asırlık hizmeti 19 yıla sığdırdık

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Son Dakika Haberleri
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