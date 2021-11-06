AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Dört asırlık hizmeti 19 yıla sığdırdık"
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Politika
Toplantıya katılan partililer AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun salona gelmesi Sinevizyon gösterimi AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TRABZON - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş...
TRABZON (AA) - Toplantıya katılan partililer
Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun salona gelmesi
Sinevizyon gösterimi
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşması TRABZON - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.