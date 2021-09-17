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Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Nevşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

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Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Nevşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Nevşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Nevşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, partisinin Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'i başkanlık makamında konuk etti.

Ziyarette Keşir'e Nevşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çeşitli kadın ve aile projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Savran, Keşir ile çeşitli projeler üzerine istişarelerde bulundu.

Keşir'e Nevşehir Belediyesi ziyareti sırasında AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve partililer eşlik etti.

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Haber: Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Nevşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Haberler
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