AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "1999 dedik, 2018 diyoruz. Ne oldu bu yıllar içinde? Eskiden uluslararası alanda esamesi okunmayan, hiçbir saygınlığı olmayan, pasaportunuzu verdiğinizde yüzlerini buruşturan insanlarla muhatap olan Türkiye kayboldu. Onun yerine güçlü bir Türkiye geldi." dedi.

Kavakcı, Bursa'da, 2016 yılında Mardin'de şehit olan Sinan Yaylı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Osmangazi ilçesine bağlı Molla Ferani Mahallesi'ndeki şehidin babaevine gelen Kavakcı, burada şehit için dua okudu, aile bireyleriyle bir süre sohbet etti. Ardından 28 Şubat dönemi mağdurlarından Özlem Bulut'u ailesinin evine giden Kavakcı, Meclise başörtülü bir şekilde girdikleri anı hiç unutamadığını söyledi.

Kavakcı, "Ne oldu? Başımıza yıkılmadı gök kubbe. Cumhuriyete bir şey olmadı. Kaç kişinin bu nedenlerden dolayı hayatı alt üst oldu? Ama elhamdülillah, döktüğünüz her gözyaşı, yaşanan her hüzün ahirette madalyalar gibi parıl parıl karşınıza çıkar inşallah." diye konuştu.

Daha sonra Merinos Göl Park'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kavakcı, hükümetin bir yandan PKK, YPG, PYD ve FETÖ ile mücadele edip, diğer yandan ekonomi, sosyal hayat, istihdamı artırmaya yönelik yeni projeler üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

28 Şubat döneminde yaşanan zorlukları dile getiren Kavakcı, şöyle devam etti:

"1999 dedik, 2018 diyoruz. Ne oldu bu yıllar içersinde? Eskiden uluslararası alanda esamesi okunmayan, hiçbir saygınlığı olmayan, pasaportunuzu verdiğinizde yüzlerini buruşturan insanlarla muhatap olan Türkiye kayboldu. Onun yerine güçlü bir Türkiye geldi. Onun yerine her yerdeki kardeşlerinin yardımına koşan bir Türkiye geldi. Saçma sapan ayrımcılıkların olduğu Türkiye yerine, devletin vatandaşına tepeden baktığı Türkiye yerine millet, devlet ayrımını gözetmeyen bir anlayış geldi."

Programın devamı basına kapalı gerçekleşirken Kavakcı'ya, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan eşlik etti.