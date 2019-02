AK Parti'den Narman ve Oltu'ya Seçim Çıkarması

AK Parti, Erzurum'daki seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Pasinler'in ardından Narman Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de (SKM) hizmete açan AK Parti Erzurum İl Başkanlığı, ilçede adeta gövde gösterdi. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve beraberindeki partilileri büyük bir coşkuyla karşılayan Narmanlılar, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye tam destek sözü verirken, SKM açılışı ise tam bir şölene dönüştü. İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti'nin, bu yerel seçimlerde de demokrasi destanı yazacağını belirterek, "Gönül belediyeciliği iklimi, Erzurum'u ve Türkiye'yi 31 Mart'ta bir kez daha kuşatacak" dedi.

"2004 SEÇİMLERİ BİR MİLATTIR"

Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı için Erzurum'un Narman ilçesine giden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'e, Gençlik Kolları İl Başkanı Erdoğan Dönmez de eşlik etti. Partililerin yoğun ilgi gösterdikleri açılışa, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerden de çok sayıda katılım oldu. İl Başkanı Mehmet Emin Öz, partisinin Narman Belediye Başkan Adayı Burhanettin Eser'in de hazır bulunduğu açılış töreninde yine önemli mesajlar verdi. Narmanlı seçmenlere ve partililere hitap eden İl Başkanı Öz, AK Parti'nin 2004 yılında ilk kez girdiği yerel seçimlerin, mahalli yönetimler açısından Türkiye'de bir milat olduğunu belirterek, "Üretken, dinamik, vizyoner, çağdaş, yenilikçi, yatırımcı ve insan odaklı belediyecilik anlayışıyla insanımızı tanıştırdığımız tarih, 2004 yerel seçimleri olmuştur. AK Parti'miz bu anlayışla girdiği her yerel seçimde farkını ortaya koymuş, aziz milletimizden aldığı destekle her dönem ayrı bir belediyecilik destanı yazmıştır. Bugün şehirlerimiz, ilçelerimiz, mahallelerimiz ve hatta en ücra mezralarımız bile AK Parti belediyelerinin birer başarı öyküsüne dönüşmüştür" diye konuştu.

"HER ATILIMDA AK PARTİ İMZASI VAR"

AK Parti'nin yerel hizmet kadroları sayesinde üst üste hamlelerin yapıldığı şehirlerden birisinin de Erzurum olduğunu vurgulayan İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Partimizin ortaya koyduğu vizyonla Erzurum'dan bahsederken artık turizm ve kış sporları merkezi, sağlık, eğitim, kültür ve sanat merkezi, tarım-hayvancılık merkezi, kongre ve fuar merkezi gibi tanımlar kullanıyoruz. Bu bile başlı başına çok büyük bir reformdur. Şehrimizin bu niteliklere kavuşmasında yerel yönetimlerimizin payı kuşkusuz ki çok büyüktür ve bu atılımların her birinin altında da, yine AK Partimizin imzası vardır. Dolayısıyla hiç kimse ama hiç kimse belediyecilikte AK Parti ile boy ölçüştürmeye kalkmasın. Çünkü bizim gibi düşünmeye ve bizim gibi çalışmaya güçleri de yetmez, nefesleri de yetmez" ifadelerini kullandı.

"KUTLU YÜRÜYÜŞE DEVAM EDECEĞİZ"

Böyle bir ortamda sandık başına gidecek olan seçmenlerin tercihlerini doğal olarak hizmetten, yılların bilgi birikimi ve belediyecilik tecrübesinden yana kullanacaklarını kaydeden Başkan Öz, "AK Parti'mizin Erzurum'daki tüm belediye başkan adayları gibi, Narman Belediye Başkan adayımız da, bu hizmet kervanı yürüsün diye yola çıktılar ve bu yola baş koydular. Bu seferberliği el ele, omuz omuza vererek inşallah hep birlikte sürdüreceğiz. Sizden alacağımız güç ve destekle 31 Mart'ta yeni bir destan yazacak ve kutlu yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AÇILIŞ SONRASI ESNAF ZİYARETLERİ

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Narman Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesini İlçe Başkanı Metin Okumuş ve Narman Belediye Başkan Adayı Burhanettin Eser'in yanı sıra partili yöneticilerle birlikte kesti. Seçimlerin şimdiden hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulunan Başkan Öz, ilçe temaslarına esnaf, işyeri ve kahvehane ziyaretleriyle devam etti. Vatandaşların yakın ilgi gösterdikleri ve gittiği her yerde coşkuyla karşıladıkları AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, beraberindeki partililerle beraber daha sonra Oltu'ya hareket etti.

OLTU'DA AK PARTİ'YE BÜYÜK İLGİ VARDI

Seçim çalışmaları kapsamında ilçeler arasında adeta mekik dokuyan Başkan Öz, Oltu ilçesinde de büyük bir coşkuyla karşılandı. AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Ahmet Efdal Gülcü ve teşkilat yöneticileriyle bir araya gelen Öz, partisinin Oltu Belediye Başkan Adayı Celal Çelebi ile birlikte ilçeyi gezmeyi de ihmal etmedi. İlçe başkanlığında gerçekleştirilen durum değerlendirme toplantısının ardından partililerle birlikte Oltulu esnafı ziyaret eden Başkan Öz, 31 Mart seçimlerinin önemini seçmenlere birebir anlattı. Başkan Öz'ün çaldığı her kapının güler yüzle açıldığı Oltu'da da, AK Parti'ye gösterilen ilgi dikkatlerden kaçmazken, İl Başkanı'nın temasları kahvehane sohbetleri ve ev toplantıları ile devam etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA