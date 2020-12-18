AK Parti'den Karşıyaka Belediyesine "logo" tepkisi

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent AŞ'nin bir restoranına ait logonun HDP'nin logosu ile benzerlik gösterdiğini ileri sürdü.

Keseli, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, seçim döneminde yaptığı gizli ittifakın, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Karşıyaka'da da ortaya çıktığını iddia etti.

Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent AŞ'nin restoranında HDP'nin logosuna benzer bir logonun kullanıldığını vurgulayan Keseli, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün annesini emanet ettiği bu mukaddes topraklarda, HDP'nin logosu, Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent AŞ'nin Kent Garden restoranında hiç utanmadan, gözümüzün içine bakarcasına, hatta kör göze parmak sokarcasına verilmiştir. PKK'nın siyasi uzantısının logosunu ilçemizde belediye restoranına veren zihniyete sormak istiyorum; bunca şehitten hiç mi utanmadınız? Atatürk'ün arkasına saklanmaktan hiç mi çekinmediniz? Bu rezaletin altında kimin imzası vardır?"

Deprem ve sel gibi felaketlerde, belediyenin önlem eksikliği olmasına rağmen yine de vatandaşın mağduriyetinin arasında siyaset yapmadığını kaydeden Keseli, "Sayın Cemil Tugay, 'Deprem döneminde siyaset olmaz.' dedim sustum. Mavişehir'i su bastı, 'Vatandaşın derdinin arasında siyaset olmasın.' dedim sustum. O logo oradan gidecek, bu rezillik bitecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz