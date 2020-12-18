AK Parti'den Karşıyaka Belediyesine "logo" tepkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti'den Karşıyaka Belediyesine "logo" tepkisi

18.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:02
AK Parti'den Karşıyaka Belediyesine

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent AŞ'nin bir restoranına ait logonun HDP'nin logosu ile benzerlik gösterdiğini ileri sürdü.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent AŞ'nin bir restoranına ait logonun HDP'nin logosu ile benzerlik gösterdiğini ileri sürdü.

Keseli, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, seçim döneminde yaptığı gizli ittifakın, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Karşıyaka'da da ortaya çıktığını iddia etti.

Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent AŞ'nin restoranında HDP'nin logosuna benzer bir logonun kullanıldığını vurgulayan Keseli, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün annesini emanet ettiği bu mukaddes topraklarda, HDP'nin logosu, Karşıyaka Belediyesine bağlı Kent AŞ'nin Kent Garden restoranında hiç utanmadan, gözümüzün içine bakarcasına, hatta kör göze parmak sokarcasına verilmiştir. PKK'nın siyasi uzantısının logosunu ilçemizde belediye restoranına veren zihniyete sormak istiyorum; bunca şehitten hiç mi utanmadınız? Atatürk'ün arkasına saklanmaktan hiç mi çekinmediniz? Bu rezaletin altında kimin imzası vardır?"

Deprem ve sel gibi felaketlerde, belediyenin önlem eksikliği olmasına rağmen yine de vatandaşın mağduriyetinin arasında siyaset yapmadığını kaydeden Keseli, "Sayın Cemil Tugay, 'Deprem döneminde siyaset olmaz.' dedim sustum. Mavişehir'i su bastı, 'Vatandaşın derdinin arasında siyaset olmasın.' dedim sustum. O logo oradan gidecek, bu rezillik bitecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Engin Altay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Sinan Akçıl Fatma Girik Defne Samyeli Caner Cindoruk
Spor Neymar Okan Buruk Ersun Yanal Pierre Webo Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Adana Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'den Karşıyaka Belediyesine "logo" tepkisi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:29:59. #1.14#
title