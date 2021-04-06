AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: "Bu millete parmak sallamak hiç kimsenin haddine değildir"
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AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: "Bu millete parmak sallamak hiç kimsenin haddine değildir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: 'Bu millete parmak sallamak hiç kimsenin haddine değildir'

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisine tepki göstererek, "Bu millete parmak sallamak hiç kimsenin haddine değildir" dedi.

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AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisine tepki göstererek, "Bu millete parmak sallamak hiç kimsenin haddine değildir" dedi.

Eğitime Destek Platformu tarafından düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, gece yarısı 104 emekli generalin Türk milletine adeta parmağını sallayarak demokrasi dışı dikte etmeye çalıştıkları darbe kırıntısı söylemlerini reddettiklerini belirterek olayı şiddet ve nefretle kınadıklarını söyledi.

"Yüce Türk milletinin kendilerine bahşettiği makamları, maaşları bu millet aleyhine kullanma cüretini göstererek bu millete parmak sallamak hiç kimsenin haddine ve cesaretine değildir" diyen Ahlatcı, şunları kaydetti:

"Buna en son cesaret edip çıkanların şehit ettiği 251 vatandaşımızın kemiklerini sızlatmaya da hiç kimsenin hakkı yoktur. Ayrıca buna cesaret edenlerin de nerelerde ne şekilde bu millet tarafından cezalandırıldığı da ortadadır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'hodri meydan' diyoruz. Türk milletine hiç kimse üstten parmak sallayarak konuşamaz bu millet her şeyin en iyisini en güzelini hak etmektedir. Allah bu millete ihanet etmeye çalışanları kahreylesin." - ÇORUM

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: 'Bu millete parmak sallamak hiç kimsenin haddine değildir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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