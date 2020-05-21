AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları'ndan emniyet güçlerine moral ziyareti
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AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları'ndan emniyet güçlerine moral ziyareti

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, Başkentin farklı giriş-çıkış noktalarında görev yapan emniyet güçlerine moral ziyaretinde bulundu.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları'ndan emniyet güçlerine moral ziyareti
21.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:38

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, Başkentin farklı giriş-çıkış noktalarında görev yapan emniyet güçlerine moral ziyaretinde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları mensupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ankara'nın giriş-çıkış noktalarında görev yapan emniyet mensuplarına eş zamanlı ziyaretler gerçekleştirdi. İftar sonrası ziyarete giden gençler, emniyet mensupları ile sohbet etti, tatlı ikram etti ve bayram tebriğinde bulundu.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, koronavirüs salgını sürecinde Vefa Sosyal Destek gruplarında görev alan, aynı zamada asayişi de sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Yıldız, kahraman güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için fedakarca görev yaptığını belirterek, "Bizim de görevimiz kahraman emniyet teşkilatımızın yanında olduğumuzu göstermek, onlara destek olmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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