Aizanoi Kısa Film Festivali için geri sayım başladı
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Aizanoi Kısa Film Festivali için geri sayım başladı

Aizanoi Kısa Film Festivali için geri sayım başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Dünyanın ilk borsası, en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ve eşsiz stadyum-tiyatro kompleksiyle tarihin binlerce yıllık şahidi, insanlığın ortak mirası Aizanoi Antik Kenti; "Uluslararası Aizanoi Kısa Film Festivali" ile dünyaya açılıyor.

Dünyanın ilk borsası, en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ve eşsiz stadyum-tiyatro kompleksiyle tarihin binlerce yıllık şahidi, insanlığın ortak mirası Aizanoi Antik Kenti; "Uluslararası Aizanoi Kısa Film Festivali" ile dünyaya açılıyor. 20 -22 Ağustos tarihleri arasında Çavdarhisar ev sahipliğinde yapılacak festival için geri sayım başladı.

Kütahya Valiliği himayesinde, Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (ASİFSAD) tarafından Çavdarhisar ilçesinde düzenlenecek Kütahya'nın ilk film festivalinin hazırlıklarında sona gelindi.

20 Ağustos'ta başlayacak festivalle ilgili yapılan hazırlıkların son aşaması ve detayları, Vali Vekili Mustafa Güney'in başkanlığında düzenlenen toplantıda gözden geçirildi.

Toplantıya; Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Bülent Cebeci, Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Ahmet Sunal, Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ve Doç. Dr. Orhan Özatik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Emniyet Müdür Vekili İlker Kara, Özel Kalem Müdürü Ömer Karakaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal katıldı.

"3 BİN 112 BAŞVURU"

Yarışmaya 3 bin 112 film başvurusu yapıldığını söyleyen Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Bülent Cebeci; özenle incelenen filmlerin Türk sinemasının bilge yönetmeni Kütahyalı Ahmet Uluçay Özel Ödülü, yerli ve yabancı belgesel, kurmaca kategorilerinde ödüllendirileceğini söyledi.

"AMACIMIZ: SİNEMA MERKEZİNİ KÜTAHYA'YA TAŞIMAK"

Cebeci, "Amacımız: Kütahya'nın kültürel yaşamını zenginleştirmek ve bundan sonra her yıl ağustos ayında sinemanın Türkiye'deki merkezini Kütahya'ya taşımak ve özenle seçilen filmleri sinemaseverlerle buluşturmak" dedi.

Geniş katılımlı ve kapsamlı festival kapsamında Musa Göçmen Senfoni orkestrası 20 Ağustos Cuma saat 20. 00'de Zeus Tapınağı'nda sahne alacak.

Kaynak: Habermetre

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