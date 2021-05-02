Aile Arasında filmi oyuncuları kim? Aile Arasında konusu, oyuncuları ve Aile Arasında özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aile Arasında filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aile Arasında konusu, özeti ve Aile Arasında oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aile Arasında filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aile Arasında filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aile Arasında filmini izleyecek olanların merak ettiği Aile Arasında konusu nedir, Aile Arasında oyuncuları kimler ve Aile Arasında özeti gibi konuları inceliyoruz.

AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

21 yıllık eşinin aniden terk ettiği Fikret ve 21 yıllık müzisyen sevgilisi tarafından bırakılan müzikhol vokalisti Solmaz, komik bir tesadüfle tanışır ve dost olur. Solmaz'ın kızı Zeynep bu sırada ailesiyle ilgili yalanlar söylediği Adanalı sevgilisinden evlenme teklifi alır. Solmaz, Fikret'ten, kızının saygın, efendi, emniyet müdürü babası rolünü oynamasını ister. Aile arasında bir kız isteme, bir de düğün olacak ve bu iş bitecektir. Ancak damadın geleneksel ailesi detaylı evlilik seremonileri planlamaktadır. Asla yalan söyleyemeyen, nevrotik, tedirgin Fikret, sert, silah taşıyan, kebapçı zinciri sahibi bir Adanalı aileye karşı hayatının rolünü oynamak zorundadır.

AİLE ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ozan Açıktan

Oyuncular:Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Gülse Birsel, Şevket Çoruh

Tür: Aile, Komedi

Yapım Yılı: 2017 (125 dk)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma

Senaryo: Gülse Birsel