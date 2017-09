Heykel, enstelasyon, küratörlük, fotoğraf ve film alanlarında çalışmaları olan dünyaca ünlü Çinli sanatçı Ai Weiwei'in "Ai Weiwei Porselene Dair" sergisi yarın ziyarete açılıyor.



Akbank'ın desteğiyle Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) sanatseverlerle buluşacak sergi hakkında konuşan sanatçı, serginin kariyeri boyunca yaptığı ilk porselen işten bu sergiye özel hazırladığı eserlerin de aralarında bulunduğu büyük bir seçkiyi kapsadığını söyledi.



Weiwei, ilk kez dün akşam gezdiği sergide bugüne dek en fazla eserinin bir arada sanatsevere sunulduğunu kaydederek, sergideki eserlerin 40 yılı aşkın sürenin ürünü olduğunu aktardı.



Geleceğe bakarken geçmişin öneminin anlaşıldığına değinen sanatçı, "Eserlerimde geçmişin izlerine rastlayabilirsiniz. Geçmişi neden anlamalıyız? Çünkü bizler daima geçmişle gelecek arasında bir yerdeyiz." dedi.



Sanatçı Weiwei, kendi hikayesini anlatmak üzere yola çıktığını sözlerine ekleyerek, çok farklı bir toplumdan geldiğini, komünist bir toplumda yetiştiğini aktardı. Çinli sanatçı 20'li yaşlarındayken 12 yıl New York'ta yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"36 yaşına geldiğimde Çin'e geri döndüm. Yaşamım bu nedenle birçok farklı katmandan oluşan bir karışımdan oluşuyor. Artık 60 yaşındayım. Bugün geçmişe, yani ilk başladığım zamana baktığımda, o zamanlar tamamen geleneksel olana karşıydım. Bunun modernlikle ya da 100 yıl öncesinden bugüne insani gelişmişlikle pek alakası yoktu. Ancak zamanla fark ettim ki toplum sadece bilimsel gelişmelerden ibaret değil. Toplumsal değerler de önemli."



Porselenlerin yanı sıra video, duvar kağıdı ve fotoğrafların da yer aldığı sergiye değinen Weiwei, "Eserlerimdeki aktivistliğim, sanatım ve estetik anlayışım daima manevi ve felsefi bir düşünceye dayanıyor. Bu nedenle de eserlerimde geçmişe dair çok önemli izler bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



Usta sanatçı, sergide sunulan belgesellere ilişkin de şu bilgileri verdi:



"Bir sanatçı olarak yıllardır belgesel yapıyorum. 1980'lerde New York'tayken fotoğraflar çekerek geçirdiğim zamanı belgeliyordum. Açıkçası o zamanlar bir sanatçı olacağımı ya da gerçekten tanınacağımı bilmiyordum. Fakat daha o zamandan yaşamın kendi derinliğinin, anladığımdan daha öte olduğunun farkındaydım. Belgesel yapmak benim adıma hatırlamaya ve saygı duymaya yardım eden bir şey."



Mülteci krizine işaret etmek amacıyla 23 ülkede çektiği Human Flow isimli filmine ilişkin de sanatçı, Orta Doğu, Asya ve Afrika dahil birçok ülkedeki mülteci kampına giderek, orada yaşananları kayda aldığını, filmin Türkiye'de de gösterileceğini kaydetti.



Küratörlüğünü de sanatçının kendisinin üstlendi



Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer de dünyaca ünlü sanat eleştirmenleri tarafından çağdaş sanatın en önemli ve etkili isimlerinden biri kabul edilen Ai Weiwei'i SSM'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, serginin küratörlüğünü de sanatçının kendisinin üstlendiğini söyledi.



Ölçer, Weiwei'nin mükemmeliyetçi bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, sergide sanatçının ilk porselen çalışmasından, İstanbul için özel ürettiği yeni eserlerine kadar kapsamlı bir seçkinin ziyaretçiler tarafından görülebileceğini aktardı.



Ai Weiwei'in 2016 yılının mart ayında Türkiye'deki mülteci kamplarını ziyaret etmek üzere İstanbul'a geldiğini kaydeden Ölçer, sergiye dair ilk görüşmeleri yaparken, Türkiye'deki ilk sergisinde de sanatçının uzun zamandır ilgilendiği porselen üretimine odaklanmasına karar verdiklerini dile getirdi.



Nazan Ölçer, usta sanatçının duruşuyla dünyadaki tüm olaylarla ilgilendiğini ve acıları paylaştığını dile getirerek, "Aynı zamanda kendisinin değişik zamanlarda yaşadıkları bunun içinde. Çocukluğu, gençliği, babası. Çin'in politik duruşuna uymayan davranışları yüzünden sürgüne gönderiliyor. Oradaki mahkeme günleri. Böylece mülteci krizine de duyarsız kalamıyor."



Sergide İstanbul için özel bir seri var



Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise serginin çok etkileyici olduğunu söyleyerek, "2003 yılında Mediciler'den Savoylar'a sergisiyle başlamıştık. Arkasından Dali, Anish Kapoor ve ZERO sergileri geldi. Şimdi Ai Weiwei. Çok zengin bir sergi. İçeriği çok kuvvetli bir sergi. Eminim herkes çok keyif alacak. Ai Weiwei'ye de çok teşekkür etmek istiyorum. Koleksiyonun zenginliği, kendisinin ilk eserleriyle başlıyor. Sonra İstanbul için özel bir seri var. Bizlere bu imkanı verdiği için de minnet borçluyuz."dedi.



Hem Çin el sanatları geleneğine hem de Batı sanat tarihinden referanslara vurgu yapan sanatçının, Ayçekirdekleri yerleştirmesi, Han Hanedanı Vazosunu Düşürmek eseri, İstanbul sergisi için özel olarak ürettiği mavi-beyaz porselen tabaklar ve sütun gibi üst üste istiflenmiş porselen vazoları, duvar kağıdı, porselen çiçekleri sergideki dikkati çeken eserler arasında yer alıyor.



Sergi kapsamında 13 Eylül'de Ai Weiwei ile Londra Royal Academy of Arts'ın sergiler eski direktörü Sir Norman Rosenthal sanat pratiği üzerine konuşma yapacak.