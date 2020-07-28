Ahşap ev ve depo alevlere teslim oldu
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Ahşap ev ve depo alevlere teslim oldu

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen yangında, bir depo ve yakınında bulunan ahşap ev yandı.

Ahşap ev ve depo alevlere teslim oldu
28.07.2020 17:40 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:32

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen yangında, bir depo ve yakınında bulunan ahşap ev yandı. Yangının söndürülmesinin ardından ahşap ev ve depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Memduh Gireniz'e (58) ait depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ahşap eve sıçradı. Çevredekilerin yangını Gireniz ve ailesine haber vermesi ile birlikte aile de evden çıktı. Yangını Gireniz ve ailesi söndürmeye çalıştı. Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 2 arazöz ve 3 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. 1 saatlik çalışma neticesinde söndürülen yangın kontrol altına alındı. Yangında depo ve ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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